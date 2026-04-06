Firari FETÖ hükümlüsü Kırşehir'de yakalandı

Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
