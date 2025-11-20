Firari FETÖ'cü saklandığı ikamette yakalandı

Muğla'da gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı ikamette yakalandı.
Muğla'da Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı yakaladı.
FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve firari şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Dalaman’da operasyon gerçekleştirildi.
Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Batman İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. adlı şahıs, saklandığı ikamette yakalandı.
Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.