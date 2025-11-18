Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Yaşam savaşını 11 gün sonra kaybetti

Yaşam savaşını 11 gün sonra kaybetti

23:1418/11/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Tengiz'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Tengiz'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Muğla'da 7 Kasım günü, karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin çarptığı Hamiyet Yıldız Tengiz (74), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, 7 Kasım günü saat 16.30 sıralarında, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. B.A. (47 yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamiyet Yıldız Tengiz'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Tengiz, ambulansla, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası Tengiz, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hamiyet Yıldız Tengiz, 11 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Tengiz'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



#Muğla
#Bodrum
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TV8 canlı izle: İspanya Türkiye maçı Tv8 Exxen canlı yayını izle! Milli maç kaç kaç? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dev maç