Milas’taki orman yangınları büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Milas ilçesinde akşam saatlerinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınları ekiplerin hızlı müdahaleleri ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilk yangın Fesleğen Mahallesi yol kenarında meydana geldi. Yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri, yangına kendi imkanlarıyla anında müdahale etti. Vatandaşların çabası sayesinde alevlerin ormanlık alana ve yerleşim yerine sıçraması önlendi. Yangın kısa süre içinde kontrol altına alınırken, bölgeye sevk edilen orman ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.