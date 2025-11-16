Yeni Şafak
Milas'taki orman yangınları büyümeden söndürüldü

Milas’taki orman yangınları büyümeden söndürüldü

21:3616/11/2025, Pazar
IHA
Muğla'nın Milas ilçesinde yangın
Muğla'nın Milas ilçesinde yangın

Muğla'da Fesleğen Mahallesi yol kenarında meydana gelen yangını fark eden mahalle sakinleri yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederek, sıçramasını önledi. Karacahisar Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına ise ekipler hızlı bir şekilde müdahale ederek tamamen söndürdü.

Muğla’nın Milas ilçesinde akşam saatlerinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınları ekiplerin hızlı müdahaleleri ile büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilk yangın Fesleğen Mahallesi yol kenarında meydana geldi. Yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri, yangına kendi imkanlarıyla anında müdahale etti. Vatandaşların çabası sayesinde alevlerin ormanlık alana ve yerleşim yerine sıçraması önlendi. Yangın kısa süre içinde kontrol altına alınırken, bölgeye sevk edilen orman ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.



Karacahisar’da orman ekipleri erken müdahale etti


İkinci yangın ise Karacahisar Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıktı. Bölgedeki gözetleme ve ihbar sistemlerinin devreye girmesiyle Orman Şefliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangına hızla müdahale eden ekipler, alevlerin büyümesini engelleyerek kısa sürede tamamen söndürdü.

Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili inceleme başlatıldı.



#Muğla
#Yangın
#Orman
