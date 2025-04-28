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Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na şehitlik ünvanı verildi

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na şehitlik ünvanı verildi

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
18:0828/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
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Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu
Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından resmen "şehit" ünvanı verildi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından resmen "şehit" ünvanı verildi. Avukat Hakan Doğru, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak, “An itibariyle son Ülkücü Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu, yalnızca bizim gönlümüzde değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nezdinde de şehittir. Hayırlı olsun.” açıklamasında bulundu.

PKK'lı teröristler şehit etmişti

Ege Üniversitesi'nde 2015 yılının şubat ayında ülkücü öğrenciler ile savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H Yurtsever (Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' olduğu belirtilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili açılan davada Nurullah Semo, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Terör örgütü üyeliği' suçundan da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozularak Semo'ya bu kez 'Terör örgütü üyeliği suçu yerine 'Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan ceza verildi. Semo'ya yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi.

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