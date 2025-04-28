Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na şehitlik ünvanı verildi

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından resmen "şehit" ünvanı verildi. Avukat Hakan Doğru, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak, “An itibariyle son Ülkücü Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu, yalnızca bizim gönlümüzde değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nezdinde de şehittir. Hayırlı olsun.” açıklamasında bulundu.

PKK'lı teröristler şehit etmişti

Ege Üniversitesi'nde 2015 yılının şubat ayında ülkücü öğrenciler ile savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H Yurtsever (Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' olduğu belirtilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetti.