Fırat’ın doğusunda düzeni biz sağlarız

Albay Zincir, Türk ordusunun Suriye kuzeyine harekât için hazır olduğunu, bunu Amerikalıların da çok iyi bildiğini, bölgede düzen sağlama adına etkin ve yetkin tek gücün TSK olduğunu dile getirdi.​​

Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB) düzenlenen Basın Bilgilendirme Toplantısında MSB Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, S-400 sevkiyatı, terörle mücadele ve Suriye kuzeyinde kurulacak güvenli bölgeye ilişkin önemli mesajlar verdi.

Zincir’in verdiği bilgilere göre, terörle mücadele kapsamında son 3 ayda PKK terör örgütüne karşı yurtiçi ve Irak kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 24’ü sözde lider kadroda olmak üzere toplam 489 teröristin etkisiz hale getirildi. Pençe Harekâtı’nda ise Hakurk bölgesinde 71 terörist öldürüldü. Fırat Kalkanı bölgesine şimdiye dek 338 bin Suriye vatandaşı geri dönerken, Soçi Mutabakatı çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma bölgesinde TSK, 75 devriye faaliyeti icra etti.

Halep kuzeyindeki Tel Rıfat’tan yönelen saldırıları önlemek amacıyla da burada TSK ve Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından toplam 19 bağımsız/koordineli devriye faaliyeti gerçekleştirildi. ABD ile yürütülen Münbiç Yol Haritası kapsamında 68 bağımsız/koordineli devriye, 31 müşterek/birleşik devriye icra edilirken Albay Zincir, Münbiç’in halen PKK işgalinde olduğunu şu sözlerle vurguladı:

“Tüm bu faaliyetlerimize rağmen Münbiç Yol Haritası’nın nihai hedefi olan YPG’nin bölgeden çıkarıldığına, ağır silahların toplandığına ve yerel yönetimin teşkiline yönelik bir tespit yapılamamıştır. Halen bölgede yaklaşık bin kadar terör örgütü mensubu bulunduğu değerlendirilmektedir.”

BEKLENTİLER KARŞILANMADI

Bir yandan Fırat’ın doğusunda Türkiye’ye sızma çabasındaki YPG unsurlarına karşılık verilirken bir yandan da Fırat’ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında ABD ve Rusya ile ikili toplantılar ve koordinelerin devam ettiğini söyleyen Albay Tamer Zincir, Türkiye ve ABD askeri heyetleri arasında, güvenli bölge tesisi ile ilgili yapılan müşterek çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam etmesinin planlandığını kaydetti.

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise güvenli bölge konusunda, Münbiç’te olduğu gibi Fırat’ın doğusunda da Türkiye’nin beklentilerinin henüz karşılanmadığı bilgisini verdi. Türkiye’nin taleplerinin karşılanmasına yönelik koordine çalışmalarının sürdüğünü belirten kaynaklar şunları dile getirdi:

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM

“Fırat’ın doğusuna ilişkin hazırlıklarımız tamamlandı. Bunu onlar da biliyorlar. Türk ordusu şu anda güvenli bölgeyi kontrol edecek, orada etkinlik sağlayacak, bölgedeki tek etkin, yetkin ve bölgeyi bilen tek güçtür. Bunu, Fırat’ın batısındaki Fırat Kalkanı Harekât alanında ispatlamış bir güçtür. Bütün bölgede faaliyet gösteren NATO ve koalisyon güçleri içinde terör örgütü DEAŞ ile göğüs göğse mücadele eden tek ordu özelliği taşıyor. Radikal 3 bin DEAŞ’lıyı bizzat çarpışarak etkisiz hale getiren bir güç. Dolayısıyla orada etkin olduğumuzu, etkili olacağımızı belirtiyoruz.”

Fırat’ın doğusuna ilişkin herhangi bir takvim belirlenmediğini vurgulayan kaynaklar, takvimin görüşmelerin seyrine göre oluşacağı bilgisini verdi.

122 bin asker terhis oldu

Albay Tamer Zincir, yeni askerlik sistemi kapsamında silah altında bulunan ve 6 aylık hizmet süresini tamamlayan 122 bin yükümlünün terhis edildiğini söyledi. Zincir, 15 Temmuz’dan sonra personel sayısındaki azalma üzerine başlatılan temin faaliyetlerine ilişkin olarak da bugüne kadar toplam 65 bin 993 sözleşmeli personel temin edildiğini kaydetti. Albay Zincir ayrıca FETÖ ile mücadeleye de kararlılıkla devam edildiğini vurgularken, 15 Temmuz 2016’dan bugüne toplam 17 bin 505 personelin ihraç edildiğini, 6 bin 425 personel hakkında ise idari ve adli sürecin sürdüğünü aktardı.

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