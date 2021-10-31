Fırıncılar zam istiyor

İstanbul’da ekmek fiyatlarına zam yapıldı mı yapılmadı mı? 2-3 günlük tartışmanın perde arkasını konunun yetkililerine sorduk. İstanbul’da ekmek fiyatlarına zam yapıldığı iddiası ileri sürülse de henüz alınmış bir resmi zam kararı yok. Söylentiler üzerine zam fırsatçılığı yapan fırınlar olsa da İstanbul’da şu an 220 gram ekmek 2 liradan satılıyor. Bazı ilçelerde ekmeğin 9,09 lira olan kilogram fiyatını aşmamak şartıyla 275 gram ekmek 2,5 liradan satılıyor.

Şekib Avdagiç

ŞİMDİLİK ARTIŞ YOK

İstanbul’da ekmeğe son olarak Nisan 2021’de zam yapılmıştı. Fırıncılar artan maliyetler nedeniyle fiyat artışı yapılmasını istiyor. Fırıncıların talebi ise 230 gram ekmeğin 2,5 lira satılması yönünde. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Üyelerimizden artan maliyetlere bağlı olarak, ekmek fiyatlarının tekrar belirlenmesi talebi geldi” paylaşımında bulundu.

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BAKANLIK GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR

İlgili yönetmelik gereği İTO’nun Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu’nu toplantıya çağırdığını söyleyen Avdagiç, şu bilgileri paylaştı: “Komisyon toplantısını yaptı ve tutanağı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne iletildi. Bakanlık görüşünün ulaşmasından sonra, konu İTO’nun Meclis toplantısında ele alınıp karara bağlanacaktır. İTO Meclisi’nde verilecek karar, Oda’ya bağlı fırınlar için geçerli olmak üzere kamuoyu ile paylaşılacaktır. Dolayısıyla Bakanlık görüşü ulaşıp, yeni tarifeye henüz İTO Meclisi onay vermediğinden, şu aşamada bir artış söz konusu değildir.”

EKONOMİ İstanbul'da 5 ilçede 2,5 liralık ekmek tartışması

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin

İSTANBUL’DA AYRI FİYAT OLMAZ

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, “Ekmeğe zam yapıldı haberleri yanlış. Zaten İTO Başkanı da açıklama yaptı. İTO ile birlikte hareket ediyoruz. Onların da bizim de talebimiz aynı. İstanbul’da ayrı bir fiyat olmaz. Özellikle un, enerji ve akaryakıt maliyetlerimiz çok arttı. Fırıncı esnafı çok zor durumda ve mağdur. Mümkün olduğunca halkımızla karşı karşıya gelmeden 230 gram ekmeğin 2,5 lira olmasını istedik” diye konuştu.

İTO Meclisi’nin zam yetkisi var

Un fiyatlarının aşırı arttığını belirten İTO Ekmek Un ve Unlu Mamüller Komite Başkanı Hasan Demir, 2 ay önce 160 lira olan 50 kiloluk unun şu an 195-200 lira olduğunu söyledi. 19 Ekim’de 5 kişilik komisyonun toplandığını belirten Demir; Ticaret Bakanlığı’nın, komisyon raporuna 60 günde cevap vermemesi durumda İTO Meclisi’nin zam yapma yetkisi olduğunu söyledi.

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