Fırsatçı ev sahiplerine emlakçı resti

10ili yıkan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, depremzedeler sağlam konut arayışına başladı. Depremzedeler bir yandan müstakil ev ve arsa ararken, diğer yandan da depremden etkilenmeyen çevre illere yöneldi. Ancak bazı fırsatçı mülk sahipleri hemen harekete geçti. Adana’da arsa ve müstakil ev fiyatlarını yükseltti. Satış platformlarındaki çoğu ilan 10 Şubat ve sonrasında yenilendi. Daha önce 5 bin liraya kiralanan 1+1 dairelerin kirası bile 10 bin TL’nin üzerine çıktı.

FAHİŞ FİYATA YASAL İŞLEM

Ev ve kira fiyatlarının zirve yaptığı diğer il ise Mersin oldu. Adana, Osmaniye ve Hatay’dan kaçarak Mersin’e giden aileler ev arayışına girince kiralar birkaç kat arttı. Daha önce 800 lira olan kiralar 4 bin liraya dayandı. Fırsatçı ev sahiplerinin artış talepleri emlakçıları bile isyan ettirdi. Mersin Emlakçılar Odası, depremzedelere evlerini yüksek fiyattan kiraya veren mülk sahipleri ve buna çanak tutan emlak ofisleri hakkında yasal işlemler başlatılacağını duyurdu. Görüştüğümüz emlakçılar, insanların mağduriyetinden faydalanan mal sahipleri ile çalışmama kararı aldıklarını açıkladı.

KENDİ EVİNİZİ KENDİNİZ SATIN

Bölgedeki en yaygın emlak şirketlerinden olan Remax Maki’nin Genel Koordinatörü Süleyman Dündar tabloyu şöyle özetledi: “Kötü niyetli insanlar var, fiyatları yükseltiyorlar. Mersin’de depremden önce de kiralık daire sıkıntısı vardı ve depremle daha büyük bir krize dönüştü. Değerinin çok üstünde kiraya verildiğini duyduğumuz daireler var. Satılıklarda da ev sahiplerine net bir şekilde ‘sizden gelecek fiyat yükseltme taleplerini kabul etmiyoruz. Biz bunları müşterilerimize sunmayacağız, isterseniz gidin kendiniz satın’ diyoruz.”

DEPREMZEDEDEN ÜCRET ALMIYORUZ

Mersin’deki emlakçıların büyük çoğunluğunun depremzedelerden hizmet bedeli almadığını söyleyen Dündar, “Emlakçılar fiyat yükseltiyor algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama öyle bir şey yok. Şu an hiç kimseden hizmet bedeli talep etmiyoruz. Biz sadece şu anda mülk sahiplerine konunun hassasiyetini barınma sorunlarının çözülmesi gerektiğini çok net bir şekilde anlatıyoruz. Mersin’deki emlakçıların yüzde doksanı depremzedelerin barınma sorununu çözmek için uğraş veriyor ve herkes bunu gönüllülük esasında yapıyor. Kimseden para almıyoruz” diye konuştu.

ÜÇ AYLIK PEŞİN İSTEYENLER VAR

Mersin’de emlakçılık yapan Şükrü Günaydın da şu şu bilgileri verdi: “Mersin’de 5 bin liralık evler 10 bin TL’ye yükseldi. Bu, ev sahiplerinin tasarrufu. Ortada mağdurlar var ama talep çok olunca fiyatları artırdılar. Hatta bazıları 3 aylık peşin istiyor. Müstakil eve ve arsaya talep arttı. Bu da müstakil ev fiyatlarını ve arsa fiyatlarını yükseltti. Emlakçıları fırsatçı gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu hiç doğru değil, ev sahiplerinin vicdanına kalmış. Çok üzücü bir durum.”

Biraz vicdanlı olun!

Mersin’deki kira artışlarıyla ilgili çok fazla şikayet aldıklarını söyleyen Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, ev sahiplerine “Depremde ölmeyen insanları burada ağır kiralar altında mı öldürmek istiyorsunuz? Biraz vicdanlı olun” diye seslendi. Yüksek kira ile karşılaşan vatandaşların ihbarda bulunmalarını isteyen Canpolat, “Depremzede vatandaşlarımız, yüksek fiyatlarla karşılaştıklarında odamıza, Ticaret İl Müdürlüğü’ne, esnaf odasına ulaşsınlar. Biz gereği neyse yapalım. Mersin’de geçtiğimiz yıllarda ciddi anlamda konut stokumuz vardı ancak Rus ve Ukraynalı vatandaşların bölgeye gelişi ile stoklarımız azaldı. Şu an kafa kafaya gidiyor.” dedi.

Kendi başınızın çaresine bakın!

Gayrimenkul Danışmanı Mehmet Ali Tumay, fiyat yükselten ev sahipleriyle çalışmayı bıraktıklarını söyledi: “Şunu net bir şekilde söyleyebilirim, evlerini yükselten hiçbir mal sahibi ile çalışmama kararı aldık. Bizi arayıp, ‘Benim müstakil evim var, şu anda fiyatlar artmış, biz de fiyatları yükseltelim’ gibi taleplerle karşılaştığımız ev sahiplerine, ‘Kusura bakmayın, biz bu şekilde çalışamıyoruz. Mümkünse kendi başınızın çaresine bakın’ diyoruz ve elimizden geldiği kadar bu tarz şeyleri engellemeye çalışıyoruz. Tabii bu Mersin’deki ev fiyatlarının artmadığı anlamına gelmiyor. Benim çalıştığım kurum, fırsatçı ev sahipleri ile çalışmama kararı aldı.”











