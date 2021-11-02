Gündem Fotokapan yakaladıSiHAlar vurdu
SİİRT

Fotokapan yakaladı SiHA’lar vurdu

Siirt’te 22 Ekim’de SİHA’lar ile vurulan 4 PKK’lı teröristin, fotokapanla tespit edilerek etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin, Eruh kırsalında yaban hayatının izlenmesi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapana yakalanan teröristlerin yerini tespit edince operasyon için düğmeye bastığı öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotokapan yakaladı SiHA’lar vurdu
SİHA’lar ile vurulan 4 PKK’lı teröristin, fotokapanla tespit edilerek etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

Siirt’te 22 Ekim’de Eren-13 operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 4 PKK’lı teröristin, fotokapanla tespit edildikten sonra SİHA ile vurulduğu ortaya çıktı. Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında, 22 Ekim’de Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Fotokapan avladı
GÜNDEM
Fotokapan avladı

YERLERİ TESPİT EDİLDİ

Operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı. Buna göre, operasyondan 1 gün önce saat 18.42’de dağda ellerinde silah bulunan teröristler fotokapan ile görüntülendi. Yaban hayatın izlenmesi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapana yansıyan görüntülerinden yerleri tespit edilen teröristler, SİHA ile vurularak etkisiz hale getirildi.

Mehmetçikten nokta operasyonu: Mağaradaki 4 PKK'lı böyle teslim alındı
OYNAT 00:59
Mehmetçikten nokta operasyonu: Mağaradaki 4 PKK'lı böyle teslim alındı
Irak'ın kuzeyinde 1917 rakımlı tepede teröristlerin silah deposu olarak kullandığı mağara Mehmetçik tarafından ele geçirildi. Mağaradaki 4 teröristin silahlarını bırakarak teslim olduğu anlar, kameralarca kayıt altına alındı.


Fiyatı düştü

Fiyatı düştü

Balık pazarları hareketlendi.
10 ayda20 milyar dolarlık iş

10 ayda
20 milyar dolarlık iş

Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Başlarına çuval geçirildi

Başlarına çuval geçirildi

TGB'den Sarayburnu'nda Amerikan askerlerine protesto.

​Bakan Koca merak edilen soruları yanıtladı.

Mahir Ünal: ​"54 maddelik teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz"

​Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.