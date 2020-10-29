Fransa'daki bıçaklı saldırıya Türkiye'den sert tepki

Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame kilisesi yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin Türkiye'den sert tepkiler geldi.

DÜNYA Fransa’da bıçaklı saldırı: 3 ölü

"Terörün her türüne karşıyız"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Nice'deki Notre-Dame kilisesinde gerçekleşen menfur terör saldırısını kınıyor, Fransız halkına baş sağlığı diliyoruz.

Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 29, 2020

"Vahşi saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından, "Fransa’nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi’nde gerçekleştirilen vahşi saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör, aşırılık ve şiddete karşı Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" mesajını paylaştı.

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Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz.

Hangi ideoloji, din, etnisite, mezhep etiketine sahip olursa olsun terörün ve teröristlerin insanlık dışı yüzü değişmez.

Masum insanları hedef alan her türlü eylem, insanlık dışı bir eylemdir. @FranceenTurquie — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 29, 2020