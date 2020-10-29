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Gündem Fransadaki bıçaklı saldırıya Türkiyeden sert tepki
POLİTİKA

Fransa'daki bıçaklı saldırıya Türkiye'den sert tepki

Fransa'da düzenlenen bıçaklı saldırıya Türkiye'den sert tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sözcüsü İbrahim Kalın "Terörün dini, dili, rengi yoktur. Menfur terör saldırısını kınıyoruz" derken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Terör, aşırılık ve şiddete karşı Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Saldırı Notre-Dame kilisesi yakınlarında meydana gelmişti.
Saldırı Notre-Dame kilisesi yakınlarında meydana gelmişti.

Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame kilisesi yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin Türkiye'den sert tepkiler geldi.

Fransa’da bıçaklı saldırı: 3 ölü
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Fransa’da bıçaklı saldırı: 3 ölü

"Terörün her türüne karşıyız"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Vahşi saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından, "Fransa’nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi’nde gerçekleştirilen vahşi saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör, aşırılık ve şiddete karşı Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" mesajını paylaştı.


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