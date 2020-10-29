Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Fransanın katliamları İstanbuldaki başkonsolosluğun duvarlarına yansıtıldı
POLİTİKA

Fransa'nın katliamları İstanbul'daki başkonsolosluğun duvarlarına yansıtıldı

Fransa’da her geçen gün yükselen İslam ve Türkiye karşıtlığına yönelik tepkiler sürüyor. Bir grup vatandaş, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun duvarına, Fransa’nın tarih boyunca gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin görüntüler yansıttı.

Haber Merkezi Diğer
Başkonsolosluk duvarına yansıtılan görüntü
Başkonsolosluk duvarına yansıtılan görüntü

Fransız Charlie Hebdo dergisi, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan bir kapak yayımlamıştı. Derginin kapağında yer alan hakaret içerikli görsel büyük tepki toplamıştı.

Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretine Türkiye'den sert tepki
GÜNDEM
Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretine Türkiye'den sert tepki

Projeksiyonla duvara yansıttılar

Macron hükümetinin körüklemesiyle Fransa’da her geçen gün daha da büyüyen İslam ve Türkiye karşıtlığına vatandaşlar tepki gösterdi. Taksim İstiklal Caddesi’ndeki Fransa İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, Macron hükümetine karşı eylem düzenledi.

Yanlarında getirdikleri projeksiyon ile başkonsolosluk binasının duvarına, Fransa’nın tarih boyunca gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin görüntüler ve bilgilendirici yazılar yansıttı.

Müslümanları hedef gösteriyor
DÜNYA
Müslümanları hedef gösteriyor

Fransız Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı
GÜNDEM
Fransız Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı
Abone Ol Google News
Devlet erkanı Anıtkabirde

Devlet erkanı Anıtkabir'de

​Cumhurbaşkanı: Şanlı mazimizden cesaret alarak yürüyoruz.
Dinamik fiyatlandırma seneye devrede

Dinamik fiyatlandırma seneye devrede

​Otoyol ve köprülerde yeni dönem başlıyor.
Murat Dalkılıç konserinde sosyal mesafe kuralına uyan olmadı

Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar.

Avcı sürprizi

Avcı sürprizi

Trabzonspor olmadı, bir başka takımla el sıkıştı.
Günde<br>250 kişi geliyor

Günde
250 kişi geliyor

​Girişler yasaklandı ama yine de ilgi odağı.

​Asam'dan Macron'a tepki

​Asam'dan Macron'a tepki

ASAM yönetim kurulu başkanı Doğanay: Bir dakika Mösyö Macron
Polis bile şoke oldu

Polis bile şoke oldu

14 kişilik yolcu minibüsünden tam 37 kişi çıktı.

İstanbullular dikkat!

İstanbullular dikkat!

Meteoroloji'den şiddetli yağış ve dolu uyarısı.
İstanbul'da<br>bir evde bulundu

İstanbul'da
bir evde bulundu

Nesli tükenmekte olan kedi korumaya alındı.
Ermeniler<br>Türklere saldırdı

Ermeniler
Türklere saldırdı

​Fransa'da yaşanan olayda 4 kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.