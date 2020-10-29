Fransa'nın katliamları İstanbul'daki başkonsolosluğun duvarlarına yansıtıldı

Fransız Charlie Hebdo dergisi, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan bir kapak yayımlamıştı. Derginin kapağında yer alan hakaret içerikli görsel büyük tepki toplamıştı.

GÜNDEM Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretine Türkiye'den sert tepki

Projeksiyonla duvara yansıttılar

Macron hükümetinin körüklemesiyle Fransa’da her geçen gün daha da büyüyen İslam ve Türkiye karşıtlığına vatandaşlar tepki gösterdi. Taksim İstiklal Caddesi’ndeki Fransa İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, Macron hükümetine karşı eylem düzenledi.

Yanlarında getirdikleri projeksiyon ile başkonsolosluk binasının duvarına, Fransa’nın tarih boyunca gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin görüntüler ve bilgilendirici yazılar yansıttı.

DÜNYA Müslümanları hedef gösteriyor