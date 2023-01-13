Gündem Fransız okullarına soruşturma
ANKARA

Fransız okullarına soruşturma

Rekabet Kurulu, 11 Kasım 2022’de gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul’da faaliyet gösteren Fransa menşeili 5 özel eğitim kurumunun (Saint-Joseph, Saint Benoît, Notre-Dame de Sion, Saint Michel ve Sainte Pulchérie) fiyat tespiti yaparak 4054 Sayılı ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesini ihlal ettikleri iddialarını ele aldı.

Abone Ol Google News
Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Fransız okullarına soruşturma
Saint Michel Lisesi

Rekabet Kurulu, 11 Kasım 2022’de gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul’da faaliyet gösteren Fransa menşeili 5 özel eğitim kurumunun (Saint-Joseph, Saint Benoît, Notre-Dame de Sion, Saint Michel ve Sainte Pulchérie) fiyat tespiti yaparak 4054 Sayılı ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesini ihlal ettikleri iddialarını ele aldı.

1-5 VE 9’UNCU SINIFLAR

Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bularak, 5 özel okulun ortak fiyat belirledikleri gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verdi. Söz konusu eğitim kurumlarının 1- 5 ve 9’uncu sınıfların yıllık fiyatları noktasında ortak hareket ettiklerine dair bulunan deliller neticesinde soruşturma derinleştirildi. Açılan soruşturma kapsamında özel okulların yetkilileri önce yazılı sonrasında sözlü savunmalarını yapacak. Savunmaların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde teşebbüsler ile alakalı karar verilecek. Karar için ise 2 aydan uzun bir süre öngörülüyor.

Bakan Özer açıkladı: Özel okullarda zam oranı yüzde 65 oldu
GÜNDEM
Bakan Özer açıkladı: Özel okullarda zam oranı yüzde 65 oldu
Yetimler Allahın emânetidir

Yetimler Allah'ın emânetidir

​Kur'an'da 23 yerde vurgu yapılır.
Para yata kata gitmeyecek

Para yata kata gitmeyecek

​250 milyarlık kredi destek paketi.
Masaya vaatler

Masaya vaatler

​Kılıçdaroğlu adaylığını garanti altına almak istiyor.
Bütün başlıklarda zirveyi hedefliyoruz

Bütün başlıklarda zirveyi hedefliyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu.
PKK İsveç'te meydanı boş buldu

PKK İsveç'te meydanı boş buldu

NATO'ya böyle mi gireceksiniz?
127 bin başvuru karara bağlandı

127 bin başvuru karara bağlandı

​OHAL komisyonundan final.
Brüksel'in LGBT şantajı

Brüksel'in LGBT şantajı

​Fonlar üzerinden Polonya'da hükümeti tehdit ediyor.
Lokantalar da sabit fiyata katılıyor

Lokantalar da sabit fiyata katılıyor

​Enflasyonla mücadelede hep beraber elimizi taşın altına koyalım.
Topkapı Sarayı'na kardeş geliyor

Topkapı Sarayı'na kardeş geliyor

​Edirne Sarayı günümüze taşınacak.
En güzel kütüphane

En güzel kütüphane

​Türkiye'nin en büyüğü Rami Kışlası'nda açılıyor.
Rus gübresi Avrupa'da bekliyor

Rus gübresi Avrupa'da bekliyor

​Çok azı yoksul ülkelere gitti.
İdlib'de korkutan deprem

İdlib'de korkutan deprem

​Hatay'da da hissedildi.
İstanbul'a kar geliyor

İstanbul'a kar geliyor

​Meteoroloji uzmanı tarih verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.