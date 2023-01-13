Fransız okullarına soruşturma

Rekabet Kurulu, 11 Kasım 2022’de gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul’da faaliyet gösteren Fransa menşeili 5 özel eğitim kurumunun (Saint-Joseph, Saint Benoît, Notre-Dame de Sion, Saint Michel ve Sainte Pulchérie) fiyat tespiti yaparak 4054 Sayılı ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesini ihlal ettikleri iddialarını ele aldı.

1-5 VE 9’UNCU SINIFLAR

Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bularak, 5 özel okulun ortak fiyat belirledikleri gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verdi. Söz konusu eğitim kurumlarının 1- 5 ve 9’uncu sınıfların yıllık fiyatları noktasında ortak hareket ettiklerine dair bulunan deliller neticesinde soruşturma derinleştirildi. Açılan soruşturma kapsamında özel okulların yetkilileri önce yazılı sonrasında sözlü savunmalarını yapacak. Savunmaların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde teşebbüsler ile alakalı karar verilecek. Karar için ise 2 aydan uzun bir süre öngörülüyor.

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