Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Freni patlayan mıcır yüklü hafriyat kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi

Freni patlayan mıcır yüklü hafriyat kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi

10:362/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
10’dan fazla araca çarpıp devrildi.
10’dan fazla araca çarpıp devrildi.

Malatya’da freni patlayan mıcır yüklü hafriyat kamyonu 10’dan fazla araca çarpıp devrildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada birçok araç hurdaya dönerken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya’da freni patlayan mıcır yüklü hafriyat kamyonu 10’dan fazla araca çarpıp devrildi.

Kaza Malatya’nın Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi prim sokakta meydana geldi. İddiaya göre freni patlayan mıcır yüklü hafriyat kamyonu önüne çıkan 10’dan fazla araca çarparak devrildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada birçok araç hurdaya dönerken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



#Malatya
#kaza
#hafriyat kamyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evlilik kredisi başvurusu başladı: Faizsiz evlilik kredi tutarı ne kadar ve ne zaman artacak?