Tünelde feci kaza: 3 kamyon birbirine girdi

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe Tüneli içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil K. idaresindeki 26 ACE 944 plakalı kamyon tünele girdikten sonra bilinmeyen bir sebeple durdu.
3 KAMYON BİRBİRİNE GİRDİ
İbrahim Ç. hakimiyetindeki 45 YE 651 plakalı kamyon ise duramayarak 26 ACE 944 plakalı kamyona arkadan çarptı. İbrahim Ç.’nin hemen arkasında seyir halinde olan Kerim D. yönetimindeki 54 DT 068 plakalı kamyonda kazaya karıştı. 3 kamyonun arka arkaya çarpıştığı kazada, İbrahim Ç. araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE MÜDAHALE
Kamyon içinde sıkışan İbrahim Ç., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İbrahim Ç., olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi’ndeki 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti. Bazı apartman sakinleri evlerinden çıkıp sokağa indi. Çok geçmeden dumanlar apartmanın bir ve ikinci katına da ulaştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, odunluk olarak kullanılan depodaki yangına müdahale etmeye başladı.
Bir diğer dairede oturan bir kadın ise, evinin pencerelerinden duman çıktığını görünce, alevlerin evine sıçradığını zannetti. İtfaiye ekiplerinin incelemesi sonrası, kadının yangın anında kapıyı açık bırakıp apartmandan dışarıya çıktığı ve bu yüzden evine dumanların girdiği ortaya çıktı.
Bu sırada yoğun dumandan dolayı ailesiyle birlikte balkona çıkan 10 yaşlarındaki bir çocuk, yangını görünce tedirgin oldu. Balkonda mahsur kalan çocuğun, ellerini açıp dua ettiği görülürken, kısa süre sonra alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Tedirginliği devam eden ufaklığı fark eden itfaiye eri Zişan Tanık, ‘Yangın söndü ufaklık. Korkma tamam mı’ sözleriyle teselli etti.<br>Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.
Balkonda mahsur kalan çocuk ellerini açıp dua etti
Antalya'da bir apartmanın odun deposunda çıkan yangında yoğun dumandan dolayı evin 1. kat balkonunda ailesiyle birlikte mahsur kalan 10 yaşlarındaki çocuk, ellerini açıp ağlayarak dua etti. Çocuk, itfaiye erinin, "Yangın söndü ufaklık. Korkma" sözleriyle teskin edildi.
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Mart ayında etkili olan yağmur ve kar yağışları sonrası İstanbul’a su sağlayan Istrancalar, Kazandere gibi barajlar yüzde yüz doluluğa ulaşırken, birçok barajda yüzde yüze yaklaştı. İstanbul’un barajlarının genel doluluk oranı ise 88,63’e ulaştı.
Son yıllarda zaman zaman düşük seviyeleriyle gündeme gelen barajlarda doluluk oranı yükselirken beraberinde taşkın riskini de getirdi. Uzmanlar olabilecek taşkınlara karşı uyarırken barajlar dolu olsa da tasarrufun elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çekti.
Yağışlar sonrası İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise; Alibey yüzde 81.09, Büyükçekmece yüzde 92.86, Darlık yüzde 98.64, Elmalı yüzde 99.27, Istrancalar yüzde 100, Kazandere yüzde 100, Ömerli Barajı yüzde 92.07, Pabuçdere yüzde 95.41, Sazlıdere yüzde 62.53, Terkos yüzde 84.51 oldu.
<br>“Sel baskınına karşı vatandaşlarımızın da tedbirli olması lazım”<br><br>Geçtiğimiz sene yaşanan susuzluk korkusunun ardından bu yıl barajlardaki doluluk oranlarının yüksekliğinden bahseden İSKİ’nin eski Genel Müdür Yardımcısı İhsan Özleyen, “İstanbul’da geçen sene bu dönemde biz su kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıyaydık. Tabi İstanbul gibi tarih, turizm ve kültür şehrinde susuzluğu düşünmek aklımızdan bile geçmiyor, geçiremiyoruz. Bu sene ise barajlarımız dolu bu mutluluğu yaşıyoruz. Ancak sürdürülebilir bir su politikası için mutlaka barajların dolu boş dönemine bakmadan bizim sürekli bir tasarruf politikamız da olmalı...
Geçen sene barajlardaki susuzluktan yakınırken bu sene de fazlalıkla ilgili söyleyeceklerimiz var. Barajlarımız bu sene dolu ancak yeni yağış rejiminden dolayı barajlardaki su miktarının artması nedeniyle baraj kapakları belirli oranda açılıp havzasına zarar vermemesi için tedbirler alındı. Fakat buna rağmen daha aşırı yağış gelmesi halinde barajların önündeki derelerden veya havzalardan can ve mal emniyeti açsından taşkına ve sel baskınına sebep olacak fazlalıkta su gelebilir. İSKİ Genel Müdürlüğü’nün uyarılarına dikkat etmemiz burada yaşayan vatandaşlarımızın da tedbirli olması lazım” dedi.
“Suyu çok ölçülü ve standartlarında kullanacağız”<br><br>Şu an için İstanbul’da barajların doluluk oranının çok iyi olduğunu ancak yaşanabilecek tasarrufun elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Özleyen, şöyle konuştu:<br>“Küresel ısınma, suların kirliliği, iklim değişikliği gibi şeyler bizim aklımızdan geçirmediğimiz senaryolarla bizi karşılaştırabilir. Artık dünya da bunun farkında, herkes suyun öneminin farkında ona göre tedbir almalıyız. Su bol diye israfa yönelmeyeceğiz. Zaten su zengini bir ülke de değiliz, azami tasarruf yapacağız. Yemek yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken her alanda her şeyde biz suyu çok ölçülü ve standartlarında kullanacağız. Bol suyu kullanmak hiçbir zaman temizlik değil. Sanayide su kullanırken geri dönüşümden faydalanacağız. Hele tarımsal sulamada, tarımda sulama su kullanımında en büyük alanı işgal ediyor.”
“Eylül sonuna kadar susuzluk tehlikesi yok ama tasarruf da şart\" <br><br>Geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağışların İstanbul’a yaz için önemli kazanç sağladığını anlatan Özleyen, “Şu an İstanbul yaza iyi bir avantajla giriyor ancak yazın olacak aşırı bir sıcaklık, aşırı buharlaşmanın ne getireceğini bilemeyiz. İstanbul için çok anormal bir şey olmazsa risk yok, en azından bu su miktarlarıyla eylülü buluruz. Eylüle kadar, hatta eylül sonuna kadar şu an için gözüken bir su, susuzluk tehlikesi yok ama tasarruf da şart, önceliğimiz de bu. Bir parça giysi için koskoca makineyi çalıştırmayacağız. Üç tane tabak için bulaşık makinesini çalıştırmayacağız...
Dünyada 2 milyar insan suya ulaşamıyor, 2 milyar insanın suyu yok, ilkel usullerle bulduğu sularla yaşıyor, bu dünya nüfusu için önemli bir şey. Türkiye’nin de gelecekte bu tehlikeleri görerek hareket etmesi lazım. Ulusal milli bir politikanın yanında yurttaşın da birey olarak azami özeni göstermesi gerek. Tam bugün baraj doluyken yapacağız tasarrufu, boşaldı mı son anda tasarruf yapma imkanı yok, yapılan tasarrufun da bir önemi yok. Her an aşırı yağış, beklenmedik bir anda taşkın suyu gelebilir cana, mala zarar verebilir. Su kaynaklarımıza, havzalarımıza ev yapmayalım, tasarruf edelim bu su bizim geleceğimize çocuklarımıza bir mirasımız” ifadelerini kullandı.
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 88,63’e ulaştı
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 88,63’e ulaştı: 'Tasarruf şart'
İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağmur ve kar yağışları barajlardaki doluluk oranını yüzde 88,63'e ulaştı. İSKİ'nin eski Genel Müdür Yardımcısı İhsan Özleyen, “Geçen sene su kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıyaydık. Şu an İstanbul yaza iyi bir avantajla giriyor ancak yazın olacak aşırı bir sıcaklık, buharlaşmanın ne getireceğini bilemeyiz. Eylüle kadar, hatta eylül sonuna kadar şu an için gözüken bir susuzluk tehlikesi yok ama tasarruf da şart. Beklenmedik bir anda aşırı bir yağış gelebilir taşkın suyu cana, mala zarar verebilir" dedi.