Tünelde feci kaza: 3 kamyon birbirine girdi

“Eylül sonuna kadar susuzluk tehlikesi yok ama tasarruf da şart\" <br><br>Geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağışların İstanbul’a yaz için önemli kazanç sağladığını anlatan Özleyen, “Şu an İstanbul yaza iyi bir avantajla giriyor ancak yazın olacak aşırı bir sıcaklık, aşırı buharlaşmanın ne getireceğini bilemeyiz. İstanbul için çok anormal bir şey olmazsa risk yok, en azından bu su miktarlarıyla eylülü buluruz. Eylüle kadar, hatta eylül sonuna kadar şu an için gözüken bir su, susuzluk tehlikesi yok ama tasarruf da şart, önceliğimiz de bu. Bir parça giysi için koskoca makineyi çalıştırmayacağız. Üç tane tabak için bulaşık makinesini çalıştırmayacağız...