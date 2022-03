Tünelde feci kaza: 3 kamyon birbirine girdi

“Suyu çok ölçülü ve standartlarında kullanacağız”<br><br>Şu an için İstanbul’da barajların doluluk oranının çok iyi olduğunu ancak yaşanabilecek tasarrufun elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Özleyen, şöyle konuştu:<br>“Küresel ısınma, suların kirliliği, iklim değişikliği gibi şeyler bizim aklımızdan geçirmediğimiz senaryolarla bizi karşılaştırabilir. Artık dünya da bunun farkında, herkes suyun öneminin farkında ona göre tedbir almalıyız. Su bol diye israfa yönelmeyeceğiz. Zaten su zengini bir ülke de değiliz, azami tasarruf yapacağız. Yemek yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken her alanda her şeyde biz suyu çok ölçülü ve standartlarında kullanacağız. Bol suyu kullanmak hiçbir zaman temizlik değil. Sanayide su kullanırken geri dönüşümden faydalanacağız. Hele tarımsal sulamada, tarımda sulama su kullanımında en büyük alanı işgal ediyor.”