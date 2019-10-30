Fuat Oktay'dan ABD'ye tepki: Mutabakat ruhuna aykırı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki gösterdi.
HİÇBİR YAPTIRIM TÜRKİYE'NİN MÜCADELESİNİ DURDURAMAYACAKTIR
- Oktay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Hukuka, ABD ile Suriye konusunda vardığımız mutabakatın ruhuna aykırıdır. Türkiye teröre karşı haklı mücadelesinde başarılı olup dik durdukça ne yazık ki ülkemizi hedef alan iftira kampanyaları yoğunlaşmaktadır. Tarihi hadiseler parlamento sıralarında ideolojiler ışığında değil tarihçiler ve araştırmacılar tarafından bilimin ışığında ortaya çıkarılmalıdır. Zamanlaması hepimizi düşündüren bu yanlı tehditlere boyun eğmeyecek, ne terörle mücadelemize ne de tarihimize kara çaldırmayacağız. Hiçbir yaptırım kararı Türkiye’nin yurt içinde ve yurt dışında teröre karşı verdiği haklı mücadeleyi durduramayacaktır." ifadesini kullandı.
ABD Temsilciler Meclisi’nde dün onaylanarak Senatoya gönderilen yaptırım tasarısı ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan karar hukuka, ABD ile Suriye konusunda vardığımız mutabakatın ruhuna aykırıdır.
ABD Temsilciler Meclisi’nde dün onaylanarak Senatoya gönderilen yaptırım tasarısı ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan karar hukuka, ABD ile Suriye konusunda vardığımız mutabakatın ruhuna aykırıdır.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 30, 2019