Furkan Bölükbaşı tutuklandı

15:2511/11/2025, Salı
Cumhurbaşkanı'na yönelik paylaşıma ilişkin, "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan Bölükbaşı'nın sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı'na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin, 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan re'sen soruşturma başlattı.


Başsavcılığın yaptığı açıklamada, şüphelinin Başsavcılık talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle devam edeceği kaydedildi.


Hakimliğe sevk edildi


Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı'na yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi ve ardından tutuklandı.





