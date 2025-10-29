Futbolda temiz eller: 3 bin 700 futbolcu mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü bahis soruşturması, Türk futbolunun tüm kademelerine uzandı. Hakemlerden futbolculara, kulüp yöneticilerinden çalışanlara kadar binlerce isim incelemeye alındı. Soruşturmada şu ana kadar yaklaşık 3 bin 700 futbolcunun hesabı mercek altına alındı. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında bu sayının artabileceği öğrenildi.





YURT DIŞI HESAPLARI İNCELENİYOR

Soruşturma dosyasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan finansal analiz raporları ile HTS (haberleşme tespit sistemi) kayıtları bir arada değerlendiriliyor. Savcılık, şüphelilerin yurt içi ve yurt dışı bahis sitelerinde açtıkları hesaplar, para hareketleri ve iletişim trafiğini ayrıntılı şekilde inceliyor.





SON 5 YILI KAPSIYOR

Soruşturmanın, bahis sitelerinden elde edilen kullanıcı verilerinin geriye dönük son beş yılı kapsadığı belirtiliyor. Bazı şüphelilerin uluslararası bahis platformlarında da aktif hesaplarının bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler arasında ‘Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yararlanmak isteyen isimlerin bulunduğu, bazı kişilerin de gizli tanık statüsünde ifade vereceği öğrenildi. İtirafçı beyanlarının, özellikle hakemler ve futbolcular arasındaki iletişim ağı ile olası “Bilgi paylaşımı” kanallarını aydınlatmada etkili olacağı değerlendiriliyor.





HANGİ MAÇA KİM OYNADI ORTAYA ÇIKACAK

Dosyada dikkat çeken bir başka ayrıntı ise, “Bağlantılı şüphelilik” değerlendirmesi oldu. Buna göre, bir maçın hakemi doğrudan bahis oynamasa bile, maç öncesinde görüştüğü bir hakem bahis oynayıp kazanç sağlamışsa, bu durum da “Şüpheli bağlantı” olarak kabul edilecek. Savcılık, bu tür ilişkileri belirlemek için HTS verilerinden elde edilen arama, mesaj ve görüşme kayıtlarını ayrıntılı biçimde analiz ediyor.





MAL VARLIKLARI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında hakem ve futbolcuların mal varlığı beyanları da detaylı şekilde inceleniyor. Mal varlığını beyan etme yükümlülüğü bulunan bir hakemin ya da futbolcunun kaynağı açıklanamayan bir varlık artışı tespit edilmesi hâlinde, bu durum şüpheli işlem olarak değerlendirilecek. Savcılık kaynakları, yalnızca şahısların değil, birinci derece yakınlarının mal varlıklarındaki ani artışların da mercek altına alındığını bildirdi. Yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilgili yürütülen bu kapsamlı soruşturmanın, futbolun her kademesindeki kişi ve kurumları kapsayacak şekilde büyüyeceği belirtiliyor.





İlk cezalar Nazillispor ve Ankaraspor'a çıkmıştı

Türk futbolu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığı açıklamasıyla sarsılırken, futbol ailesine yasak olan bahisten ilk cezalar geçen ay Nazillispor ve Ankaraspor'a çıktı. 2'nci Lig'de 2023-2024 sezonunda 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan şike tartışmalı Ankaraspor-Nazillispor maçının ardından TFF Etik Kurulu tarafından yaklaşık 1,5 yıl süren inceleme sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), maçta iki takımda yer alan oyuncular ve yöneticilere bahisten ceza verdi. Yaz döneminde 19 Ağustos'ta PFDK'ya sevk edilen iki takımın toplam 26 o dönemki futbolcusu, 2 Eylül'de açıklanan kararla 8 aydan 1 yıla kadar değişen men cezaları aldı. O maçta kadroda yer alan Nazillisporlu 21 futbolcudan 18'i bahis oynadıkları iddiasıyla PFDK'lık olurken, 12 futbolcuya ceza çıktı. Nazillispor Başkanı Şahin Kaya da aynı maçta bahis oynadığı için 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. Kulüplerle ilgili karar soruşturmanın ardından verilecek.



