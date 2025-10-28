Yeni Şafak
TFF bahis skandalına karışan hakemleri açıkladı: 152 isim PFDK'ye sevk edildi

TFF bahis skandalına karışan hakemleri açıkladı: 152 isim PFDK'ye sevk edildi

28/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
Aralarında üst klasman hakemlerden Zorbay Küçük, Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun'un da bulunduğu 152 hakem, bahis skandalına karıştıkları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.

Bahis oynayan 152 hakemin isimleri şöyle:

1) Abdullah Yakçınkaya – Klasman Yrd. Hakemi

2) Abdullah Murat Yoldaş – Klasman Hakemi

3) Abdulsamet Şenoğlu – Klasman Hakemi

4) Abdülselam Koçak – Klasman Hakemi

5) Adem Mazlum – Klasman Yrd. Hakemi

6) Ahmet Türkeş – Üst Klasman Yrd. Hakemi

7) Ahmet Emre Demirci – Klasman Yrd. Hakemi

8) Ahmet Kıvanç Kader – Klasman Yrd. Hakemi

9) Ahmet Tolga Tomar – Klasman Yrd. Hakemi

10 Ali Bilen – Klasman Hakemi

11) Ali Emir Yolcu – Klasman Hakemi

12) Ali Mert Beyde – Klasman Yrd. Hakemi

13) Aliriza Altunbakır – Klasman Hakemi

14) Arif Taşkın – Klasman Yrd. Hakemi

15) Atahan Kandır – Klasman Yrd. Hakemi

16) Atakan Yüzlü – Klasman Yrd. Hakemi

17) Aykut Yılmaz – Klasman Yrd. Hakemi

18) Azem Zorlu – Üst Klasman Yrd. Hakemi

19) Baran Karaman – Klasman Yrd. Hakemi

20) Baran Can Durmuş – Klasman Yrd. Hakem

21) Batuhan Topçu – Klasman Yrd. Hakemi

22) Baykal Tuna – Üst Klasman Yrd. Hakemi

23) Bedirhan Efeakdoğan – Klasman Hakemi

24) Berat Osmancıklı – Klasman Hakemi

25) Berk Sipahi – Klasman Hakemi

26) Berk Tezcan – Klasman Yrd. Hakemi

27) Berkan Çetin – Klasman Hakemi

28) Buğra Doğhan – Klasman Yrd. Hakemi

29) Burak Doğru – Klasman Hakemi

30) Burak Yanardağ – Klasman Yrd. Hakemi

31) Cem Harman – Klasman Yrd. Hakemi

32) Ceyhun Elmas – Klasman Hakemi

33) Cihad Buyurgan – Klasman Yrd. Hakemi

34) Cihan Ahmet Göre – Klasman Yrd. Hakemi

35) Cihat Sevi – Klasman Yrd. Hakemi

36) Coşkun Yalçın – Klasman Yrd. Hakemi

37) Çağrı Ateş – Klasman Yrd. Hakemi

38) Egemen Artun – Üst Klasman Hakemi

39) Emre Kaya – Klasman Yrd. Hakemi

40) Eray Görgün – Klasman Yrd. Hakemi

41) Erdoğan Sertan Akman – Klasman Yrd. Hakemi

42) Eren Gökmen – Klasman Hakemi

43) Eren Öksüzler – Üst Klasman Yrd. Hakemi

44) Erkan Arslan – Klasman Yrd. Hakemi

45) Eyup Özer – Üst Klasman Yrd. Hakemi

46) Faruk Yağlı – Üst Klasman Yrd. Hakemi

47) Fatih Yüzbaşı – Klasman Yrd. Hakemi

48) Fatih Tizci – Klasman Yrd. Hakemi

49) Furkan Yıldız – Klasman Yrd. Hakemi

50) Furkan Çıraklar – Klasman Yrd. Hakem

51) Furkan Kocayıldız – Klasman Yrd. Hakemi

52) Furkan Genç – Klasman Yrd. Hakemi

53) Furkan Şekerci – Klasman Yrd. Hakemi

54) Gök tan Demeli – Klasman Hakemi

55) Göktuğ Hazar Erel – Üst Klasman Yrd. Hakemi

56) Hakan Tunç – Klasman Yrd. Hakemi

57) Hakan Yurtseven – Klasman Hakemi

58) Hakan Erkan – Klasman Yrd. Hakemi

59) Hakan Şahin – Klasman Yrd. Hakemi

60) Hakan Can Yılmaz – Klasman Yrd. Hakemi

61) Halim Kolancı – Klasman Hakemi

62) Hasan Erdoğan – Üst Klasman Yrd. Hakemi

63) Hikmet Ayberk Han Tiryaki – Klasman Hakemi

64) Hüseyin Sağlık – Klasman Yrd. Hakemi

65) İbrahim Bayram – Klasman Yrd. Hakemi

66) İbrahim Alaka – Klasman Yrd. Hakemi

67) İbrahim Zengin – Klasman Yrd. Hakemi

68) İlyas Samet Yelen – Klasman Yrd. Hakemi

69) Kerem Yıldız – Klasman Yrd. Hakemi

70) Mehmet Akıncık – Üst Klasman Yrd. Hakemi

71) Mehmet Ali Özer – Üst Klasman Hakemi

72) Mehmet Ali Yılmaz – Klasman Yrd. Hakemi

73) Mehmet Alperen Güçyetmez – Klasman Hakemi

74) Mehmet Can Koç – Klasman Hakemi

75) Mehmet Sıraç Akpınar – Üst Klasman Yrd. Hakemi

76) Melih Kurt – Üst Klasman Hakemi

77) Melih Eser – Klasman Yrd. Hakemi

78) Melih Sayın – Klasman Yrd. Hakemi

79) Merdani Mert Çölgeçen – Klasman Yrd. Hakemi

80) Mert Öztürk – Klasman Yrd. Hakemi

81) Mert Baykal – Klasman Yrd. Hakemi

82) Mert Şahin – Klasman Yrd. Hakemi

83) Mertcan Tezcan – Klasman Yrd. Hakemi

84) Mertcan Erölmez – Klasman Hakemi

85) Mertcan Tubay – Klasman Hakemi

86) Metin Yalçın – Klasman Yrd. Hakemi

87) Miraç Yıldırım – Klasman Hakemi

88) Muammer Sarıdağ – Klasman Hakemi

89) Muhammed Burak Tufan – Klasman Hakemi

90) Muhammed Mehmetcan Söylemez – Klasman Hakemi

91) Muhammed Selim Özbek – Üst Klasman Hakemi

92) Muhammed Seyda Demirel – Klasman Hakemi

93) Muhammet Cafer Algül – Klasman Yrd. Hakemi

94) Muhammet Mahmut Delımazı – Klasman Yrd. Hakemi

95) Mustafa Özel – Klasman Yrd. Hakemi

96) Mustafa Sert – Klasman Yrd. Hakemi

97) Mustafa Boylu – Klasman Yrd. Hakemi

98) Mustafa Başol Sorgunlu – Klasman Yrd. Hakemi

99) Mustafa Soner Yüce – Klasman Yrd. Hakemi

100) Mücahit Değermenci – Klasman Yrd. Hakemi

101) Necmi Akıncı – Klasman Yrd. Hakemi

102) Nevzat Okat – Klasman Hakemi

103) Nuri Miski – Klasman Yrd. Hakemi

104) Nurullah Bayram – Klasman Yrd. Hakemi

105) Nurullah Kırbaş – Klasman Hakemi

106) Ogün Keleş – Klasman Yrd. Hakemi

107) Oğuzhan Anıl – Klasman Yrd. Hakemi

108) Okan Taşköprü – Klasman Yrd. Hakemi

109) Onur Han – Klasman Yrd. Hakemi

110) Onur Tomak – Klasman Yrd. Hakemi

111) Onur Akıncı – Klasman Yrd. Hakemi

112) Osman Arslan – Klasman Yrd. Hakemi

113) Osman Can Açıklar – Klasman Hakemi

114) Ömer Mutlu – Klasman Yrd. Hakemi

115) Ömer İnci – Klasman Yrd. Hakemi

116) Ömer Şivka – Klasman Hakemi

117) Ömer Faruk Büyükenen – Klasman Yrd. Hakemi

118) Ömer Faruk Topcu – Klasman Yrd. Hakemi

119) Önder Demir – Klasman Yrd. Hakemi

120) Recep Güneş – Klasman Yrd. Hakemi

121) Recep Tayyip Keleş – Klasman Yrd. Hakemi

122) Rıdvan Çevik – Üst Klasman Yrd. Hakemi

123) Rüştü Muhammed Orcan – Üst Klasman Yrd. Hakemi

124) Sabri Emre Tekin – Klasman Yrd. Hakemi

125) Sadık Eren Ulusoy – Klasman Yrd. Hakemi

126) Sait Tuzcu – Klasman Hakemi

127) Satılmış Furkan Demir – Klasman Yrd. Hakemi

128) Selami Dursun – Üst Klasman Yrd. Hakemi

129) Selçuk Gökgöz – Klasman Yrd. Hakemi

130) Semih Kurtuluş – Klasman Yrd. Hakemi

131) Serdar Soydan – Üst Klasman Yrd. Hakemi

132) Seyfettin Alper Yılmaz – Üst Klasman Hakemi

133) Süleyman Oral – Klasman Yrd. Hakemi

134) Süleyman Soyutürk – Klasman Hakemi

135) Şenol Bektaş – Üst Klasman Yrd. Hakemi

136) Taha Berke El – Klasman Yrd. Hakemi

137) Tayfun Güz – Klasman Hakemi

138) Tolga Düyüncü – Klasman Yrd. Hakemi

139) Turhan Beyke – Klasman Hakemi

140) Ufuk Tatlıcan – Klasman Yrd. Hakemi

141) Ufuk Çelebi – Klasman Yrd. Hakemi

142) Ufuk Osman Solmaz – Klasman Yrd. Hakemi

143) Ulaş Kaçmaz – Klasman Yrd. Hakemi

144) Umut Kaptan – Klasman Yrd. Hakemi

145) Umut Yalçınkaya – Klasman Hakemi

146) Umut İkisivri – Klasman Yrd. Hakemi

147) Yakup Yapıcı – Klasman Yrd. Hakemi

148) Yasin Şen – Klasman Yrd. Hakemi

149) Yasin Emre Ceylan – Klasman Yrd. Hakemi

150) Yunus Dursun – Üst Klasman Hakemi

151) Yunus Emre Çiftçi – Klasman Hakemi

152) Zorbay Küçük – Üst Klasman Hakemi

Ayrıntılar Geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
