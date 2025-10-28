TFF bahis skandalına karışan hakemleri açıkladı: 152 isim PFDK'ye sevk edildi

Aralarında üst klasman hakemlerden Zorbay Küçük, Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun'un da bulunduğu 152 hakem, bahis skandalına karıştıkları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.
1) Abdullah Yakçınkaya – Klasman Yrd. Hakemi
2) Abdullah Murat Yoldaş – Klasman Hakemi
3) Abdulsamet Şenoğlu – Klasman Hakemi
4) Abdülselam Koçak – Klasman Hakemi
5) Adem Mazlum – Klasman Yrd. Hakemi
6) Ahmet Türkeş – Üst Klasman Yrd. Hakemi
7) Ahmet Emre Demirci – Klasman Yrd. Hakemi
8) Ahmet Kıvanç Kader – Klasman Yrd. Hakemi
9) Ahmet Tolga Tomar – Klasman Yrd. Hakemi
10 Ali Bilen – Klasman Hakemi
11) Ali Emir Yolcu – Klasman Hakemi
12) Ali Mert Beyde – Klasman Yrd. Hakemi
13) Aliriza Altunbakır – Klasman Hakemi
14) Arif Taşkın – Klasman Yrd. Hakemi
15) Atahan Kandır – Klasman Yrd. Hakemi
16) Atakan Yüzlü – Klasman Yrd. Hakemi
17) Aykut Yılmaz – Klasman Yrd. Hakemi
18) Azem Zorlu – Üst Klasman Yrd. Hakemi
19) Baran Karaman – Klasman Yrd. Hakemi
20) Baran Can Durmuş – Klasman Yrd. Hakem
21) Batuhan Topçu – Klasman Yrd. Hakemi
22) Baykal Tuna – Üst Klasman Yrd. Hakemi
23) Bedirhan Efeakdoğan – Klasman Hakemi
24) Berat Osmancıklı – Klasman Hakemi
25) Berk Sipahi – Klasman Hakemi
26) Berk Tezcan – Klasman Yrd. Hakemi
27) Berkan Çetin – Klasman Hakemi
28) Buğra Doğhan – Klasman Yrd. Hakemi
29) Burak Doğru – Klasman Hakemi
30) Burak Yanardağ – Klasman Yrd. Hakemi
31) Cem Harman – Klasman Yrd. Hakemi
32) Ceyhun Elmas – Klasman Hakemi
33) Cihad Buyurgan – Klasman Yrd. Hakemi
34) Cihan Ahmet Göre – Klasman Yrd. Hakemi
35) Cihat Sevi – Klasman Yrd. Hakemi
36) Coşkun Yalçın – Klasman Yrd. Hakemi
37) Çağrı Ateş – Klasman Yrd. Hakemi
38) Egemen Artun – Üst Klasman Hakemi
39) Emre Kaya – Klasman Yrd. Hakemi
40) Eray Görgün – Klasman Yrd. Hakemi
41) Erdoğan Sertan Akman – Klasman Yrd. Hakemi
42) Eren Gökmen – Klasman Hakemi
43) Eren Öksüzler – Üst Klasman Yrd. Hakemi
44) Erkan Arslan – Klasman Yrd. Hakemi
45) Eyup Özer – Üst Klasman Yrd. Hakemi
46) Faruk Yağlı – Üst Klasman Yrd. Hakemi
47) Fatih Yüzbaşı – Klasman Yrd. Hakemi
48) Fatih Tizci – Klasman Yrd. Hakemi
49) Furkan Yıldız – Klasman Yrd. Hakemi
50) Furkan Çıraklar – Klasman Yrd. Hakem
51) Furkan Kocayıldız – Klasman Yrd. Hakemi
52) Furkan Genç – Klasman Yrd. Hakemi
53) Furkan Şekerci – Klasman Yrd. Hakemi
54) Gök tan Demeli – Klasman Hakemi
55) Göktuğ Hazar Erel – Üst Klasman Yrd. Hakemi
56) Hakan Tunç – Klasman Yrd. Hakemi
57) Hakan Yurtseven – Klasman Hakemi
58) Hakan Erkan – Klasman Yrd. Hakemi
59) Hakan Şahin – Klasman Yrd. Hakemi
60) Hakan Can Yılmaz – Klasman Yrd. Hakemi
61) Halim Kolancı – Klasman Hakemi
62) Hasan Erdoğan – Üst Klasman Yrd. Hakemi
63) Hikmet Ayberk Han Tiryaki – Klasman Hakemi
64) Hüseyin Sağlık – Klasman Yrd. Hakemi
65) İbrahim Bayram – Klasman Yrd. Hakemi
66) İbrahim Alaka – Klasman Yrd. Hakemi
67) İbrahim Zengin – Klasman Yrd. Hakemi
68) İlyas Samet Yelen – Klasman Yrd. Hakemi
69) Kerem Yıldız – Klasman Yrd. Hakemi
70) Mehmet Akıncık – Üst Klasman Yrd. Hakemi
71) Mehmet Ali Özer – Üst Klasman Hakemi
72) Mehmet Ali Yılmaz – Klasman Yrd. Hakemi
73) Mehmet Alperen Güçyetmez – Klasman Hakemi
74) Mehmet Can Koç – Klasman Hakemi
75) Mehmet Sıraç Akpınar – Üst Klasman Yrd. Hakemi
76) Melih Kurt – Üst Klasman Hakemi
77) Melih Eser – Klasman Yrd. Hakemi
78) Melih Sayın – Klasman Yrd. Hakemi
79) Merdani Mert Çölgeçen – Klasman Yrd. Hakemi
80) Mert Öztürk – Klasman Yrd. Hakemi
81) Mert Baykal – Klasman Yrd. Hakemi
82) Mert Şahin – Klasman Yrd. Hakemi
83) Mertcan Tezcan – Klasman Yrd. Hakemi
84) Mertcan Erölmez – Klasman Hakemi
85) Mertcan Tubay – Klasman Hakemi
86) Metin Yalçın – Klasman Yrd. Hakemi
87) Miraç Yıldırım – Klasman Hakemi
88) Muammer Sarıdağ – Klasman Hakemi
89) Muhammed Burak Tufan – Klasman Hakemi
90) Muhammed Mehmetcan Söylemez – Klasman Hakemi
91) Muhammed Selim Özbek – Üst Klasman Hakemi
92) Muhammed Seyda Demirel – Klasman Hakemi
93) Muhammet Cafer Algül – Klasman Yrd. Hakemi
94) Muhammet Mahmut Delımazı – Klasman Yrd. Hakemi
95) Mustafa Özel – Klasman Yrd. Hakemi
96) Mustafa Sert – Klasman Yrd. Hakemi
97) Mustafa Boylu – Klasman Yrd. Hakemi
98) Mustafa Başol Sorgunlu – Klasman Yrd. Hakemi
99) Mustafa Soner Yüce – Klasman Yrd. Hakemi
100) Mücahit Değermenci – Klasman Yrd. Hakemi
101) Necmi Akıncı – Klasman Yrd. Hakemi
102) Nevzat Okat – Klasman Hakemi
103) Nuri Miski – Klasman Yrd. Hakemi
104) Nurullah Bayram – Klasman Yrd. Hakemi
105) Nurullah Kırbaş – Klasman Hakemi
106) Ogün Keleş – Klasman Yrd. Hakemi
107) Oğuzhan Anıl – Klasman Yrd. Hakemi
108) Okan Taşköprü – Klasman Yrd. Hakemi
109) Onur Han – Klasman Yrd. Hakemi
110) Onur Tomak – Klasman Yrd. Hakemi
111) Onur Akıncı – Klasman Yrd. Hakemi
112) Osman Arslan – Klasman Yrd. Hakemi
113) Osman Can Açıklar – Klasman Hakemi
114) Ömer Mutlu – Klasman Yrd. Hakemi
115) Ömer İnci – Klasman Yrd. Hakemi
116) Ömer Şivka – Klasman Hakemi
117) Ömer Faruk Büyükenen – Klasman Yrd. Hakemi
118) Ömer Faruk Topcu – Klasman Yrd. Hakemi
119) Önder Demir – Klasman Yrd. Hakemi
120) Recep Güneş – Klasman Yrd. Hakemi
121) Recep Tayyip Keleş – Klasman Yrd. Hakemi
122) Rıdvan Çevik – Üst Klasman Yrd. Hakemi
123) Rüştü Muhammed Orcan – Üst Klasman Yrd. Hakemi
124) Sabri Emre Tekin – Klasman Yrd. Hakemi
125) Sadık Eren Ulusoy – Klasman Yrd. Hakemi
126) Sait Tuzcu – Klasman Hakemi
127) Satılmış Furkan Demir – Klasman Yrd. Hakemi
128) Selami Dursun – Üst Klasman Yrd. Hakemi
129) Selçuk Gökgöz – Klasman Yrd. Hakemi
130) Semih Kurtuluş – Klasman Yrd. Hakemi
131) Serdar Soydan – Üst Klasman Yrd. Hakemi
132) Seyfettin Alper Yılmaz – Üst Klasman Hakemi
133) Süleyman Oral – Klasman Yrd. Hakemi
134) Süleyman Soyutürk – Klasman Hakemi
135) Şenol Bektaş – Üst Klasman Yrd. Hakemi
136) Taha Berke El – Klasman Yrd. Hakemi
137) Tayfun Güz – Klasman Hakemi
138) Tolga Düyüncü – Klasman Yrd. Hakemi
139) Turhan Beyke – Klasman Hakemi
140) Ufuk Tatlıcan – Klasman Yrd. Hakemi
141) Ufuk Çelebi – Klasman Yrd. Hakemi
142) Ufuk Osman Solmaz – Klasman Yrd. Hakemi
143) Ulaş Kaçmaz – Klasman Yrd. Hakemi
144) Umut Kaptan – Klasman Yrd. Hakemi
145) Umut Yalçınkaya – Klasman Hakemi
146) Umut İkisivri – Klasman Yrd. Hakemi
147) Yakup Yapıcı – Klasman Yrd. Hakemi
148) Yasin Şen – Klasman Yrd. Hakemi
149) Yasin Emre Ceylan – Klasman Yrd. Hakemi
150) Yunus Dursun – Üst Klasman Hakemi
151) Yunus Emre Çiftçi – Klasman Hakemi
152) Zorbay Küçük – Üst Klasman Hakemi
