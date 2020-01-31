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POLİTİKA

Gabar’a Kapan-5

Terör örgütü PKK’ya yönelik Şırnak’ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katıldığı operasyon başlatıldı. ‘Kapan-5 Gabar Operasyonu’nda terör örgütünün barınma alanları hedef alınıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine aman vermeyen güvenlik güçleri şimdi de Şırnak’ta “Kapan-5 Gabar Operasyonu”nu başlattı. İçişleri Bakanlığı, Şırnak Gabar barınma alanında bulundukları değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla çalışma başlatıldığını duyurdu. Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanı’nın arazide yönettiği operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 780 personel, 51 operasyonel timin görev aldı. Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik “Kapan operasyonları”nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı.

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