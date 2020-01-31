Gabar’a Kapan-5

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Klozetçi hakim terfi etti

Balıkesir’deki kağıt fabrikasının modernizasyonuna ve fabrikanın enerji ihtiyacını karşılamak için kurulan elektrik santraline “Mutfağa klozet kurulmaz…” gibi skandal benzetmeler ve siyasi mülahazalarla karşı çıkan Balıkesir İdare Mahkemesi Başkanı Recep Taş terfi etti. Taş, İstanbul 2. Vergi Mahkemesi Başkanlığı’na atandı.