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Gabar’ın enerjisi Pençe-Kilit ile güvende

Sınır ötesine çektiği güvenli hat ile terörü kaynağında durduran Türkiye, bu stratejiyle ülke kaynaklarının kullanmasının da önünü açtı.

Canberk Doğan
04:00 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:33 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye içinde de terörün temizlenmesiyle geçmişte terörle anılan bölgeler kalkınmanın ve normalleşmenin yeni adresleri oldu. Gabar’da peşi sıra petrol kuyuları hizmete girerken, İkiyaka Dağları’nda ve Munzur’da festival Derecik’te de tarımsal faaliyet yapılmasının önü açıldı. Yapılan çalışmalarla hem bölge halkının huzuru sağlanırken, ekonomik olarak da refah düzeninin oluşmasına olanak sağlandı. Şırnak ve Gabar’da petrol üretimi günlük 30 bin varile yükseldi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HAREKETİ KISITLANDI

Sınır güvenliğinin sağlanması için Irak’ın kuzeyinde 27 Mayıs 2019’da başlatılan Pençe-1, 12 Temmuz 2019’da Pençe-2 ile genişletildi. 23 Ağustos 2019’da Pençe-3 ve 16 Haziran 2020’de Pençe-Kaplan harekatıyla devam edildi. 23 Nisan 2021’de başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım ile terör örgütü üzerindeki baskı daha da artırıldı. 17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe Kilit operasyonu ile toplamda 2.453 kilometrekarelik alanın kontrolü tamamen sağlanmış oldu. Pençe-Kilit ile birlikte alan hâkimiyeti genişletilerek ve terör örgütünün hareket serbestisi ile eylem kabiliyeti büyük ölçüde engellendi.




#Gabar
#Petrol
#Pençe Kilit
#Ekonomi
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