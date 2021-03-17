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​Galataport ilk gemiye 24 Nisan’da hazır

Galataport ilk gemiye 24 Nisan’da hazır

Dünyanın sayılı kruvaziyer limanlarından biri olacak Galataport’un kapılarını açmasına günler kaldı. Son hazırlıkları Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Galataport Genel Müdürü Erdem Tavas, Yeni Şafak’a anlattı. Galataport’un 25 milyon yolcu kapasiteli olduğunu belirten Yıldız, “Galataport, 24 Nisan’da ilk kruvaziyer gemisini karşılayabilecek. Hazırlıklarını yapmış durumda” dedi. Tavas da rezervasyonların başladığını açıkladı.

Hamide Hangül İbrahim Acar Yeni Şafak
FOTOĞRAFLAR: SEDAT ÖZKÖMEÇ
FOTOĞRAFLAR: SEDAT ÖZKÖMEÇ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 200 kruvaziyer gemisinin rezervasyon yaptırdığını açıkladığı ve dünyanın sayılı kruvaziyer limanlarından biri olacak Galataport, ilk gemiye 24 Nisan’da hazır olacak. Projenin detaylarını, koronavirüsün etkilerini ve Türkiye turizmine katkısını Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Galataport Genel Müdürü Erdem Tavas’la konuştuk. Tüm dünyayı etkileyen küresel salgın sürecinde de Galataport, Tersane İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) gibi Beyoğlu’nun üç ana kültür sanat projesinin sürdüğünü açıklayan Başkan Haydar Ali Yıldız, Galataport'la İstanbul'a bir kültür yolu inşa edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Galataport için tarih verdi: 1 Nisan'da faaliyete geçmesini bekliyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Galataport için tarih verdi: 1 Nisan'da faaliyete geçmesini bekliyoruz

SALGIN OLMASA BİTMİŞTİ

  • Bir ana liman olarak konumlanan Galataport İstanbul’u takip ettiklerini belirten Başkan Yıldız, yakın bir sürede Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu’nun da projeyi yerinde incelemek üzere geldiğini söyledi. Dünyanın sayılı limanlarından olacak Galataport’un şantiye sürecini salgının yüzde 30 etkilediğini belirten Haydar Ali Yıldız, “Proje bitme aşamasında. Ortalama yüzde 90’ı tamamlandı. Otel hariç. Dünyanın seçkin otel markalarından Peninsula da 2022’de tamamlanacak. Koronavirüs olmasıydı projenin bugün yüzde 90’ı değil, yüzde 100’ü tamamlanmış olacaktı” açılamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Galataport' müjdesi: Nisan ayından itibaren faaliyete geçmesini bekliyoruz
OYNAT 02:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Galataport' müjdesi: Nisan ayından itibaren faaliyete geçmesini bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, 'Galataport, 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1,5 milyon gemi yolcusu potansiyeliyle dünya çapında bir projedir. İnşallah Nisan ayından itibaren Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz. Salgın şartlarına rağmen sadece bu yıl 350 bin yolcu taşıyan 200 kruvaziyer gemisi, Galataport'a demirlemek için rezervasyon yaptırmıştır' dedi.

Galataport’un yolcu kapasitesinin 7 milyonu yabancı olmak üzere toplam 25 milyon olduğuna işaret eden Başkan Haydar Ali Yıldız, “Galataport, 24 Nisan’da ilk kruvaziyer gemisini karşılayabilecek. Hazırlıklarını yapmış durumda” dedi. Salgın şartlarının da turizm hareketliğinde etkili olabileceğine değinen Yıldız, “Ülkelerin seyahat kısıtlamalarını gevşetmesi turizm akımını da şekillendirecek” değerlendirmesi yaptı.

YERLİ-YABANCI 250 MARKA

  • “Galataport İstanbul’u, kruvaziyer gemilerinin yanı sıra, havayolu ve kara yoluyla da gelen turistler ziyaret edebilecek mi?” sorusuna Başkan Haydar Ali Yıldız, “Evet” yanıtını vererek, şöyle devam etti: “Hafta sonu mekanları dahil hazır burası. Galataport’ta perakende, yeme-içme dahil 250 marka yer alacak. Alışveriş merkezleri de olacak” dedi.

HAZİRAN’DA FESTİVALLİ AÇILIŞ

Halkın kullanımına 200 yıldır kapalı sahil yolunun da projeyle açılacağını duyuran Başkan Yıldız, karşılıklı 600’er metre olmak üzere toplam 1.2 kilometrelik sahil yolunun açılacak olmasının da ayrı bir mutluluk olduğunu vurguladı. Galataport’a festival tarzında bir açılış planladıklarını da açıklayan Başkan Haydar Ali Yıldız, söz konusu tarihin haziranda netleşeceğini duyurdu.

KİŞİ BAŞI 400-600 EURO HARCAYAN TURİST GELİYOR

  • Galataport’la İstanbul’a gelecek kruvaziyer gemilerinin rezervasyonlarının sürdüğünü söyleyen Galataport İstanbul Genel Müdürü Erdem Tavas, şu bilgileri verdi: “Galataport'a, Akdeniz Çanağı’nda hizmet veren tüm büyük kruvaziyer firmalarının markaları geliyor. Carnival en büyük oyuncudur burada, onun markaları geliyor. Royal Caribbean ikinci büyük firma onun markaları geliyor. Norwegian Cruise Line da gelenler arasında Akdeniz Çanağı’ndaki turları almayan birçok marka, rezervasyonları yapmaya devam ediyorlar. Ekonomiye de ciddi katkı sağlayacak. Normal bir turist günde ortalama 50 Euro harcarken, buraya gelecek turistin ortalama harcaması 400-600 Euro arasında.”
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