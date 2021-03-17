Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 200 kruvaziyer gemisinin rezervasyon yaptırdığını açıkladığı ve dünyanın sayılı kruvaziyer limanlarından biri olacak Galataport, ilk gemiye 24 Nisan’da hazır olacak. Projenin detaylarını, koronavirüsün etkilerini ve Türkiye turizmine katkısını Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Galataport Genel Müdürü Erdem Tavas’la konuştuk. Tüm dünyayı etkileyen küresel salgın sürecinde de Galataport, Tersane İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) gibi Beyoğlu’nun üç ana kültür sanat projesinin sürdüğünü açıklayan Başkan Haydar Ali Yıldız, Galataport'la İstanbul'a bir kültür yolu inşa edildiğini belirtti.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Galataport için tarih verdi: 1 Nisan'da faaliyete geçmesini bekliyoruz

SALGIN OLMASA BİTMİŞTİ

Bir ana liman olarak konumlanan Galataport İstanbul’u takip ettiklerini belirten Başkan Yıldız, yakın bir sürede Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu’nun da projeyi yerinde incelemek üzere geldiğini söyledi. Dünyanın sayılı limanlarından olacak Galataport’un şantiye sürecini salgının yüzde 30 etkilediğini belirten Haydar Ali Yıldız, “Proje bitme aşamasında. Ortalama yüzde 90’ı tamamlandı. Otel hariç. Dünyanın seçkin otel markalarından Peninsula da 2022’de tamamlanacak. Koronavirüs olmasıydı projenin bugün yüzde 90’ı değil, yüzde 100’ü tamamlanmış olacaktı” açılamasında bulundu.

OYNAT 02:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Galataport' müjdesi: Nisan ayından itibaren faaliyete geçmesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, 'Galataport, 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1,5 milyon gemi yolcusu potansiyeliyle dünya çapında bir projedir. İnşallah Nisan ayından itibaren Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz. Salgın şartlarına rağmen sadece bu yıl 350 bin yolcu taşıyan 200 kruvaziyer gemisi, Galataport'a demirlemek için rezervasyon yaptırmıştır' dedi. BiP'te paylaş

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Galataport’un yolcu kapasitesinin 7 milyonu yabancı olmak üzere toplam 25 milyon olduğuna işaret eden Başkan Haydar Ali Yıldız, “Galataport, 24 Nisan’da ilk kruvaziyer gemisini karşılayabilecek. Hazırlıklarını yapmış durumda” dedi. Salgın şartlarının da turizm hareketliğinde etkili olabileceğine değinen Yıldız, “Ülkelerin seyahat kısıtlamalarını gevşetmesi turizm akımını da şekillendirecek” değerlendirmesi yaptı.

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YERLİ-YABANCI 250 MARKA

“Galataport İstanbul’u, kruvaziyer gemilerinin yanı sıra, havayolu ve kara yoluyla da gelen turistler ziyaret edebilecek mi?” sorusuna Başkan Haydar Ali Yıldız, “Evet” yanıtını vererek, şöyle devam etti: “Hafta sonu mekanları dahil hazır burası. Galataport’ta perakende, yeme-içme dahil 250 marka yer alacak. Alışveriş merkezleri de olacak” dedi.

HAZİRAN’DA FESTİVALLİ AÇILIŞ

Halkın kullanımına 200 yıldır kapalı sahil yolunun da projeyle açılacağını duyuran Başkan Yıldız, karşılıklı 600’er metre olmak üzere toplam 1.2 kilometrelik sahil yolunun açılacak olmasının da ayrı bir mutluluk olduğunu vurguladı. Galataport’a festival tarzında bir açılış planladıklarını da açıklayan Başkan Haydar Ali Yıldız, söz konusu tarihin haziranda netleşeceğini duyurdu.

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