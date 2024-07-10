Gara bölgesinde nokta operasyon: 3 terörist etkisiz

Millî Savunma Bakanlığı: Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terörü kaynağında yok etmeye devam!
Terörü kaynağında yok etmeye devam!
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek"
denildi.
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2 saat önce