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Gara bölgesinde nokta operasyon: 3 terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pınar Görgü
12:05 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:17 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Millî Savunma Bakanlığı: Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.
Millî Savunma Bakanlığı: Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Terörü kaynağında yok etmeye devam!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek"
denildi.


#MSB
#PKK
#terör operasyonu
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