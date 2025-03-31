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Gardırobun içine gizlemişler: Tam 39 kilo 650 gram

Gardırobun içine gizlemişler: Tam 39 kilo 650 gram

10:4331/03/2025, الإثنين
AA
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Zanlılar, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Zanlılar, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Osmaniye'de kamyonette taşınan ahşap gardırop içine gizlenmiş 39 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir uygulama noktasında şüphe üzerine Erol K. idaresindeki ev eşyaları taşıyan kamyoneti durdurdu.


Ekipler, narkotik köpeği "Pars"ın da kullanıldığı aramada, araçtaki ahşap gardırobun tahtaları arasında gizlenmiş 39 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.


Polis, sürücü Erol K. ve yanındaki Yunus B'yi gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.




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