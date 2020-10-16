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ANKARA

Gastro diplomasi atağı başlıyor

Türk mutfağının gücünün uluslararası pazarda tanıtılması adına ‘Gastro Diplomasi Stratejisi’ hazırlanıyor. Türkiye bu konuda öncü ülke olmayı hedeflerken, ilgili kurum ve kuruluşların istişaresi sonucu ortak bir yol haritası hazırlandı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Zengin bir gastronomi kültürüne sahip Türkiye, gelecek yıllar için ‘ gastro diplomasi stratejisi’ hazırlayacak. Gastro diplomasi stratejisi ile Türk mutfağının sahip olduğu zenginliğin güçlü bir marka haline getirilerek ulusal ve uluslararası pazarda etkin tanıtımı planlanıyor. Son yıllarda gastronomi turizmine ilgi artarken Türkiye bu konuda öncü ülke olmayı hedefliyor. Aktif bir gastro diplomasi için aktif düğmeye basılırken İletişim Başkanlığı tarafından gastro diplomasi birinci toplantısı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Yunus Emre Enstitüsünden yetkililer toplantıda bir araya geldi.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Toplantıda gastro diplomasi ile ilgili mevcut durum ve ileriye yönelik yapılabilecek faaliyetler ele alındı. Zengin bir gastronomi kültürüne sahip Türkiye’nin, gelecek yıllar için belirlenecek gastro diplomasi stratejisi hazırlaması benimsendi. Kamu ve özel sektörün yanı sıra üniversiteler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile bir eylem planı hazırlanacak. Zengin gastronomi kültürü eylem planı ile geliştirilecek, bir turizm destinasyonu olarak Türkiye’nin olumlu marka algısı yaygınlaştırılacak. Gastronomi turizminin ülke ekonomisine katkısının artırılması sağlanacak.

YEREL TATLAR ÖNE ÇIKACAK

  • Yerel ve küresel pazarda sunulacak gastronomi turizmi ürünlerinde köklerimiz ve geleneklerimizin öne çıkarılması planlanıyor. Türk gastronomisinin yerli ve yabancı ziyaretçilerin seyahat tercihlerinde belirleyici bir rol oynaması sağlanacak. Türk mutfağı her türlü tanıtım mecralarında öne çıkarılacak. Ayrıca, kültürel mirasın önemli bir unsuru olan ve kaybolma riski bulunan yerel mutfakların korunmasına yönelik olarak yerel gastronomik ürünlerin geliştirilmesi, tanıtılması ve pazarlanması için gerekli çalışmalar yapılacağı da belirtiliyor.

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