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POLİTİKA

Gazeteci Yüce Katırcıoğlu'na mason ve FETÖ kumpası

Masonlar hakkında suç duyurusunda bulunan emekli yüksek fizik mühendisi ve eski gazeteci Yüce Katırcıoğlu'nun başına gelmeyen kalmadı. Katırcıoğlu, FETÖ’cülerin kararı ile “akıl hastası” iddiasıyla Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesindeki Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Birimi (YGAP)’de tutuluyor. Çevresi, Katırcıoğlu’nun hayatından endişe ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖ'nün Türkiye'de ve dünyadaki en büyük destekçisinin masonlar olduğu çok sayıda belgede geçiyor.
FETÖ'nün Türkiye'de ve dünyadaki en büyük destekçisinin masonlar olduğu çok sayıda belgede geçiyor.

Ankara Bilgi Locası eski genel sekreteri ve eski gazeteci Yüce Katırcıoğlu, 18 Mart 2015 tarihinde Ankara Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne masonlarla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Eski generallerin, masonluk ve darbelerle irtibatını ifşa eden bu müracaat Katırcıoğlu’nun yakasını bırakmadı. Ankara Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne yaptığı suç duyurusunda, masonluğun ana düsturunun “Hile yoluyla savaşacaksın” şeklinde olduğuna dikkat çeken Katırcıoğlu’nun evi 2013 yılında açılan bir dava nedeniyle evi zorla arandı.

KARARI VEREN HAKİMLER FETÖ’DEN TUTUKLU

Çok kıymetli arşivi “çöp ev” denilerek el konulan Katırcıoğlu’na sevk edildiği mahkemede beş kişilik heyet tarafından “akıl sağlığı bozuk” raporu verildi. Arşivinin yok edilmesinden dolayı, duruşma sırasında sarf ettiği "bu olay yüzünden bağışıklık sistemim bozuldu" sözü zapta "psikolojim bozuldu" diye geçirildi. Usulsüz hazırlanan raporla hastanede gözlem altında tutulan Katırcıoğlu hakkında karar veren iki hâkimin ise FETÖ’den tutuklu olduğu tespit edildi.

HAYATI TEHLİKE ALTINDA

Masonlarca tehdit edilen eski mason Yüce Katırcıoğlu’nın hayatının tehlike altında olduğu belirtiliyor. Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesindeki Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Birimi (YGAP)’de tutulan Katırcıoğlu kimseyle görüştürülmüyor. Katırcıoğlu’nun çevresi ve dostları, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlıklarının yapılan

‘HİLE YOLUYLA SAVAŞACAKSIN’

1960 yılında MAH tarafından masonik yapılanma ile ilgili hazırlanan resmi raporda, masonların “Gaye, vasıtayı mubah kılar” düsturuyla hareket ettiği ortaya çıkmıştı. Bilgi Locası eski genel sekreteri Yüce Katırcıoğlu da, Ankara Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne masonlarla ilgili yaptığı suç duyurusunda, masonluğun ana düsturunun “Hile yoluyla savaşacaksın” şeklinde olduğuna dikkat çekti.

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