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İSTANBUL

Gazeteciler namlunun ucunda

Filistin El-Risale Gazetesi Haber Müdürü Rami Khreis, İsrail yönetimi tarafından Filistinli gazetecilere düzenlenen suikastları anlattı. Gazetecilerin araçlarının takip edilerek kurşun yağmuruna tutulduğunu söyleyen Khreis, “Çok sayıda arkadaşımız bu yöntemle öldürüldü. Kudüs’teki gazeteler bombalandı. El- Risale gazetesine iki kez bombalı saldırı düzenlendi” dedi.

Fatih Özer Yeni Şafak
Terör devleti İsrail, Gazze sınırındaki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü’nü takip eden gazetecilerden Yasir Murteca’yı şehit etmişti. Murteca üzerinde basın yeleği ve kaskı vardı.
Terör devleti İsrail, Gazze sınırındaki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü’nü takip eden gazetecilerden Yasir Murteca’yı şehit etmişti. Murteca üzerinde basın yeleği ve kaskı vardı.

Filistin’de yayın hayatını sürdüren El-Risale Gazetesi Haber Müdürü Rami Khreis ve Tesnim Haber Ajansı muhabiri Muhammed El-Quoqa Yeni Şafak’a ziyaret düzenledi.

Filistinli gazeteciler abluka altında mesleklerini icra etmenin zorluklarını ve İsrail yönetimi tarafından gazetecilere düzenlenen suikastlar girişimlerini anlattı. 30 Mart’ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşünde iki gazeteci arkadaşlarının şehit olduğunu anlatan Muhammed El-Quoqa, onlarca gazeteci arkadaşının da yaralandığını söyledi.

Teknolojik altyapı olarak çok zayıf olduklarını belirten Quoqa, “Bizim sadece bir dizüstü bilgisayar ve bir makinamız bulunuyor. İmkanlarımız kısıtlı olduğu için çok zor şartlar altında gazetecilik yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Risale Gazetesi ve Tesnim Haber Ajansı temsilcileri Özel Haberler Birimi Şefimiz Mustafa Duran’ı ziyaret etti.

İKİ KEZ BOMBALANDIK

Filistin El-Risale Gazetesi Haber Müdürü Rami Khreis, İsrail yönetimi tarafından gazetelerinin Batı Şeria’da yasaklandığını söyledi. Sadece Gazze’de yayın yapabildiklerini belirten Khreis, “Her zaman İsrail askerleri tarafından saldırı altındayız. Bu nedenle saldırılardan kaçabilmek için taşınabilir bilgisayar kullanıyoruz. Bu zamana kadar Kudüs’te bulunan ofisimize iki kez savaş uçakları atarından bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı öncesi tüm ekipmanlarımızı toplayarak sığınaklara kaçmak zorunda kaldık” şeklinde konuştu.

GAZETECİLERİ TAKİP EDİP ÖLDÜRDÜLER

Kudüs’de gazetecilik yapan arkadaşlarımız takip edilerek suikastlara uğradıklarını kaydeden Khreis, “ İsrail yönetimi ilk olarak bölgede çalışan tüm gazeteciler tespit etti. Daha sonra gazetecilerin araçları izlemeye alınarak tenha yerlerde kurşun yağmuruna tutuldu. Yapılan saldırılarda onlarca arkadaşımız İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda şehit oldu. Yaralanan arkadaşlarımız ise sanki suç işlemiş gibi kaçmasınlar diye tutuklandı” diye konuştu.

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ÖDÜL ALMAYA GİDEMEDİK

Khreis, “Filistin’deki balık avcılığına yönelik rüşvet ve yolsuzluğu ortaya çıkartan bir röportaj dizisi hazırladı. Arap ülkeleri arasında düzenlenen yarışmada en iyi röportaj dalında El-Risale Gazetesi’nin ödüle layık görüldü. Ödül törenine gitmek istedik ancak İsrail’in talimatı doğrultusunda Mısır üzerinden çıkış yapamadık. Ödülümüzü alamadık” dedi.

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