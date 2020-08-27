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EĞİTİM

Gazi Üniversitesi Avrupa’nın En İyi Kimya Dergisine Kapak Oldu

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Zeynel Seferoğlu’nun, Avrupa’nın en iyi, dünyanın ise ikinci en iyi organik kimya dergisi olan Avrupa Organik Kimya Dergisi’nde (European Journal of Organic Chemistry) makalesi yayınlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazi Üniversitesi Avrupa’nın En İyi Kimya Dergisine Kapak Oldu.
Gazi Üniversitesi Avrupa’nın En İyi Kimya Dergisine Kapak Oldu.

‘’Organik ve sulu çözeltide siyanürün seçici olarak tespiti için yeni bir mekanizma’’ (A new mechanism for seletive recognition of cyanide in organic and aqueous solution) başlıklı makaleyi Prof. Dr. Seferoğlu ile birlikte Fen Bilimleri Enstitüsü İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Seferoğlu, Organik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Aydıner ve yüksek lisans öğrencisi Ergin Keleş hazırlayan isimler oldu.

  • Yayınlanan makale derginin 2020/30 sayısında kapak olarak kullanırken, derginin kapağında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1926 yılında Mimar Kemaleddin’e yaptırılan Gazi Üniversitesinin Rektörlük Binasının fotoğrafı yer aldı.

Yapılan çalışmanın içeriği hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Seferoğlu, teknolojinin gelişmesiyle kullanımı giderek artan ve doğa için tehlike arz eden siyanürün hızlı tespiti için solüsyon geliştirdiklerini belirterek, “Atık olarak ortaya çıkan siyanür sızıntısı, içme suyu kaynaklarının kirlenmesine, çok sayıda balık türünün yaşamını kaybetmesine ve de tarım alanlarının zarar görmesine neden oluyor. Çok kısa bir sürede canlıların yaşamında ciddi hasarlara sebep olan sinyarün hızlı ve hassas bir şekilde tayin edilebilmesi için, Üniversitemizin kimya laboratuvarlarında yaptığımız çalışmayla, literatürde ilk kez önerilen bir mekanizma üzerinde organik ve sulu çözeltilerde siyanürü hızlı ve seçici olarak belirleyerek yeni bir yöntem ortaya çıkardık” ifadelerini kullandı.

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