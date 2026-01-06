Yeni Şafak
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 15 başkan arasında ilk sırada yer aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 15 başkan arasında ilk sırada yer aldı

12:53 6/01/2026, Salı
IHA
Anket sonuçları, Gaziantep’te yerel yönetim hizmetlerinden duyulan memnuniyetin güçlü şekilde devam ettiğini ortaya koydu.
Anket sonuçları, Gaziantep’te yerel yönetim hizmetlerinden duyulan memnuniyetin güçlü şekilde devam ettiğini ortaya koydu.

Genel seçim oy tercihlerinde yapılan araştırmada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüzde 58,5 beğeni oranı ile 15 büyükşehir belediye başkanı arasında ilk sırada yer aldı.

ORC’nin gerçekleştirdiği son kamuoyu çalışmasında genel seçim oy tercihleri, il milletvekillerinin beğeni düzeyleri ve büyükşehir belediye başkanlarının performansları başlıkları altında seçmen eğilimlerini ölçtü.


Araştırma kapsamında yapılan değerlendirmede, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüksek memnuniyet oranıyla dikkat çekti. Çalışmaya göre Şahin, yüzde 58,5 beğeni oranı ile Türkiye genelinde değerlendirilen 15 büyükşehir belediye başkanı arasında ilk sırada yer aldı.

Anket sonuçları, Gaziantep’te yerel yönetim hizmetlerinden duyulan memnuniyetin güçlü şekilde devam ettiğini ortaya koyarken, Fatma Şahin’in hem şehirde hem de ülke genelinde öne çıkan belediye başkanları arasında yer aldığını gösterdi.


ORC Araştırma’nın raporunda ayrıca genel seçim oy tercihleri ile milletvekillerinin seçmen nezdindeki beğeni düzeylerine de yer verildi. Çalışmanın, siyasi aktörlerin kamuoyundaki karşılığını ölçme açısından önemli bir gösterge olduğu vurgulandı.



