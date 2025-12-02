Büyükşehir'den kurasız ev müjdesi: İşte aranan şartlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2025’i 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden dev bir adım geldi. Başkan Fatma Şahin, en az 4 çocuğu olan ve evi bulunmayan ailelere, Gazi Konut üzerinden kurasız ev verileceğinin sözünü verdi.





TEK ÇATIDA 4 ÇOCUK VE İLK EV ŞARTI





Yapılan duyuruya göre; Kuzeyşehir ve Güneyşehir bölgelerinde inşa edilen konut projelerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için "çekiliş" şartı kaldırıldı. Bu haktan yararlanabilmek için belirlenen temel kriterler ise şöyle:





Aynı hanede en az 4 ve üzeri çocuğun bulunması.





Ailenin daha önce hiç ev sahibi olmamış olması.





Başvuru takvimi ve diğer teknik detayların önümüzdeki günlerde Gazi Konut’un resmi internet sitesi ve irtibat ofisleri aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.









ŞAHİN: "KURASIZ TESLİM SÖZÜ VERİYORUZ"





Konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından videolu bir açıklama yapan Başkan Fatma Şahin, Gazi Konut’un her 6 ayda bir bin konutu hak sahiplerine teslim ettiğini hatırlattı. Çocukların ve ailenin önemine vurgu yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı:





"Şu an Gazi Konut, düzenli olarak ailelerimizi evlerine kavuşturuyor. Ancak bizim için en kıymetli hazine evlatlarımızdır. Bugün Aile Yılı kapsamında büyük bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. En az 4 çocuğu olan ailelerimize Gazi Konut üzerinden kurasız ev verme sözü veriyoruz. Vatandaşlarımız 'Bu nasıl olacak?' diyebilir. Şartları taşıyan ve aynı hanede 4 çocuğu bulunan herkes Gazi Konut'a başvurduğunda, onları kuraya tabi tutmadan Kuzeyşehir ve Güneyşehir’deki evlerini teslim edeceğiz. Aile Yılı'na özel müjdelerimiz sürecek."



