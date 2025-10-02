Gaziantep ihracatı eylülde 883 milyon doları aştı.

Ocak-Eylül döneminde ise Gaziantep’in toplam ihracatının yüzde 1,1 artışla 7 milyar 404 milyon 924 bin dolara ulaştığını kaydeden Akıncı, yılın ilk dokuz ayında elde edilen bu rakamların kentin üretim azminin ve ihracat vizyonunun güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti.

GTB Başkanı Akıncı, ihracat rakamlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Eylül ayında elde edilen 883 milyon doları aşan ihracat, Gaziantep’in yalnızca üretim kapasitesinin değil, aynı zamanda küresel pazarlarda ne denli rekabetçi olduğunu da ortaya koyuyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, artan maliyetler ve yükselen ticari engellere rağmen ihracatçılarımızın gösterdiği direnç takdire şayandır. Bu başarı, sanayimizin çeşitliliği, ihracatçılarımızın girişimci vizyonu ve işçilerimizin alın teri sayesinde mümkün olmuştur."

Gaziantep’in Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan 6. il konumunu koruduğuna işaret eden Akıncı, "Önümüzdeki dönemde temel hedef, ihracatın daha yüksek katma değerli ürünlerle büyütülmesi ve bunun inovasyon ile sürdürülebilirlik ekseninde kalıcı hâle getirilmesidir. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve markalaşma süreçlerinin hızlanmasıyla Gaziantep, üretimdeki gücünün yanı sıra küresel tedarik zincirlerinde etkinliğini ve rolünü daha da artıracaktır. Bu bağlamda firmalarımızın finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve sektörel gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak destek mekanizmalarının güçlendirilmesi de büyük önem taşıyor" dedi.