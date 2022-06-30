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GAZİANTEP

Gaziantep'te bazı ormanlık alanlarda piknik yasaklandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bazı ormanlık alanlarda piknik yapmanın yasaklandığı belirterek, yangınlara karşı uyarıda bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Gaziantepte bazı ormanlık alanlarda piknik yasaklandı
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde 180 orman köyüne yangınla mücadele ve önlemeye yönelik malzeme dağıtımının yapıldığı Gaziantep'te, Vali Davut Gül'den orman yangınlarına karşı kritik bir uyarı geldi.

  • Vali Gül uyarıda bazı ormanlık alanlarda piknik yapmanın yasaklandığını duyurulurken, "Orman yangınları açısından kritik aylar başladı. Ormanlara kontrolsüz giriş çıkışlar yüksek risk oluşturuyor. 1 Ekim tarihine kadar, düzenli piknik alanlarının dışındaki orman alanlarına girmek, piknik yapmak yasaklanmıştır'' ifadelerine yer verildi.

Kamu kurum yöneticileri ile de Orman Yangınlarını Önleme ve Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya gelen Gaziantep Valisi Davut Gül'ün de toplantıda kurum yetkililerini yangınlara kaşı gerekli tüm tedbirlerin kısa sürede tamamlanmasını istediği öğrenildi.

Uyarı ve toplantıların ardından ise sıcaklıkların artmaya başladığı Gaziantep'teki ormanlık alanların çevrelerindeki tedbirler de arttırıldı.

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