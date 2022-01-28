Gündem Gaziantepte dağcılar hobilerini çatılardaki karla gelire çevirdi
GAZİANTEP

Gaziantep'te dağcılar hobilerini çatılardaki karla gelire çevirdi

Gaziantep'te dağcı 7 arkadaş, güvenlik tedbirlerini alarak yoğun kar sonrası çökme tehlikesi bulunan çatılarda temizlik yapıyor. Ücret karşılığında bina ve fabrikaların çatılarına çıkan dağcılar, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra küreklerle karları temizliyor.

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Haber Merkezi AA
Gaziantepte dağcılar hobilerini çatılardaki karla gelire çevirdi
Dağcılar hobilerini çatılardaki karla gelire çevirdi.
Gaziantep'te bir grup dağcı, hobilerini mesleğe çevirerek çatılardaki karı temizliyor.

Kentte faaliyet gösteren Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği Kulübüne üye 7 dağcı, bir haftadır yoğun yağışın etkili olduğu Gaziantep'te çatılardaki karları temizlemek için kolları sıvadı.

Ücret karşılığında bina ve fabrikaların çatılarına çıkan dağcılar, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra küreklerle karları temizliyor.

Kulübün Gaziantep Şube Başkanı Ali Çekematma, ulaşılması güç yerleri daha çok tercih ettiklerini söyledi.

Yoğun kar sonrası bazı binaların çatılarında çökme meydana geldiğini hatırlatan Çekematma, şöyle konuştu:

"Aşırı kar, binaların çatılarında çökme riskinin artmasına sebep oldu. Bunları halk kendi imkanlarıyla temizleyemez. Çünkü eğim çok, riskli ve kaygan. Bizler dağcılık sisteminin tüm kurallarına uyarak en zor yerlere ulaşıyoruz. Emniyet kemeri ve güvenlik önlemlerimiz tamamen kurallara uygun. Düşersek bile havada asılı kalırız ve oradan kendi imkanlarımızla çıkma eğitimine sahibiz."

"Çökme riski olan yerlere öncelik veriyoruz"

Talep gelmesi durumunda önce binanın fiziki şartlarını incelediklerini belirten Çekematma, "Vatandaşlar son 3 gündür bizi yoğun şekilde aramaya başladı. Binaya bakıyoruz, çökme riski olan yerlere öncelik veriyoruz. Hobimizi mesleğe dönüştürmüş durumdayız. Dağcılık tecrübemizle bu kara kışta halkımızın yanındayız. Onların zor durumda yanlarında oluyoruz." dedi.

Amasya'da yoğun kar nedeniyle mahsur kalan çobanlar kurtarıldı
GÜNDEM
Amasya'da yoğun kar nedeniyle mahsur kalan çobanlar kurtarıldı

Antalya’da 29 yıl sonra kar şaşkınlığı: Vatandaşlar kendini dışarı attı
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Antalya'da kar yağışı etkili oluyor.​​​​​​​
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Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, bu anlara tanıklık edenleri hem şaşırttı hem mutlu etti.
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Sahil bandında beyaz örtü oluşmazken, deniz seviyesinden yüksek kesimlerde yer yer kar birikintileri görüldü. Bazı vatandaşlar, bu alanlarda kar topu oynadı.
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Arkadaşlarıyla karda eğlenen Büşra Betül, AA muhabirine, evde birkaç saatle sınırlı yağışı beklediklerini anlatarak, \"Kar yağınca kendimizi dışarıya attık. Çok mutluyuz. Karın yağması o kadar iyi geldi ki stres attık.\" dedi.
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Taner Can da birkaç saat sonra işe gideceğini belirterek, \"Kar yağışını arkadaşımla izledim. Karla oynayıp eğlendim. Uykusuz kalmama değdi.\" diye konuştu.
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29 yıl önce kar yağdığında ilkokula giden bir öğrenci olduğunu anlatan Esma Yılmaz, “O zaman ilkokul birinci sınıf öğrencisiydim. Şimdi yeniden görmek nasip oldu. Çocuklarımla birlikte kar yağışını seyretmek için hiç uyumadık. 29 yıl önce yağdığında kar tutmuştu. Şaşkınız\" diye konuştu.
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Daha önce hiç kar görmediğini anlatan Mehmet Emin Korkmaz ise, “Kar görmek için sabah erkenden uyandım. Çok heyecanlıyım. Sevinçli ve heyecanlıyım\" ifadelerini kullandı.
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Sabah işe gitmek için otomobiline binen güvenlik görevlisi Serbülent Yavuz da şaşkınlık yaşadı. Otomobilinin üzerini kaplayan kar örtüsünü temizleyen Yavuz, “Antalya'ya 29 yıl önce kar yağdığında 5 yaşındaydım. O zaman kar yerde tutmuştu. Bugün de kar yağışını görünce mutlu oldum\" dedi.
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Antalya kent merkezine kar yağdı
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Antalya kent merkezine kar yağdı
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Antalya kent merkezine kar yağdı
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Antalya kent merkezine kar yağdı
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Antalya kent merkezine kar yağdı
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Antalya kent merkezine kar yağdı
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Antalya kent merkezine kar yağdı
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Antalya’da 29 yıl sonra kar şaşkınlığı: Vatandaşlar kendini dışarı attı
Antalya'da kent merkezinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı bu anlara tanıklık edenleri hem şaşırttı hem mutlu etti. Sahil bandında beyaz örtü oluşmazken, deniz seviyesinden yüksek kesimlerde yer yer kar birikintileri görüldü. Antalya'da sahile örtü bırakan en son kar 1993'te yağmış ve 5 santimetre ölçülmüştü.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kar sonrası siyah tehlike
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
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ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 il için 'çığ' uyarısı yaptı. İşte o iller: Ağrı, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Muş, Siirt, Trabzon, Van, Şırnak, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Malatya, Rize, Sivas, Tunceli, Bayburt, Ardahan. Hakkari için ise kar uyarısı yapıldı.
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Soğuk hava, kar yağışı, fırtına ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyaran yetkililer, soğuk kış günlerinde uyulmak üzere bazı önerilerde bulunuyor.
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Vücudu sıcak tutacak giysilerin tercih edilmesinin, açık alanlarda uzun süreli kalmamaya özen gösterilmesinin istendiği \"tavsiyeler\" başlıklı açıklamada, kayarak düşme tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Sarkan elektrik tellerinden uzak durulması ve dokunulmamasının önerildiği açıklamada, \"Sıcaklığın -10 derece ve altında olduğu durumlarda mecbur değilseniz dışarı çıkmayın, seyahat etmeyin\" ifadesi kullanıldı.
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Özellikle sürücülerin daha dikkatli olmasının istendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
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\"Aracınızda, kar lastikleri, zincir, çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunduğundan emin olunuz. Trafikteyseniz özellikle de büyük araç kullanıyorsanız güvenli bir yerde beklemelisiniz.
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Trafik sınırlamalarına mutlaka uyunuz. Donan yağmur, donan çisenti veya sulu sepken gibi meteorolojik olaylar ve kar fırtınasından sonra temizlenen yollar ıslakmış gibi görünür, gerçekteyse, yol 'siyah buz' olarak adlandırılan ince bir buz tabakasıyla kaplanır.
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Siyah buz, her zaman görülemeyen şeffaf ama çok kaygan bir buz tabakasıdır.
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Yollar temizlendi diye gaza basmayın. Özellikle köprü ve rampalar siyah buz tuzağıdır.\"
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Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kar sonrası siyah tehlike
Yurt genelinde günlerdir süren yoğun kar yağışı bazı bölgelerde etkisini yitirse de zorlu kış şartları devam ediyor. Yurdun büyük bölümünde kar yağışları yer yer devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 21 il için önemli uyarı geldi. Öte yandan önümüzdeki 5 günlük hava tahmin haritası da paylaşıldı. Kar yağışı sonrası özellikle hafta sonu oluşabilecek olan 'siyah buzlanma' tehlikesine de dikkat çekildi.
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