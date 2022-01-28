Gaziantep'te dağcılar hobilerini çatılardaki karla gelire çevirdi

Gaziantep'te bir grup dağcı, hobilerini mesleğe çevirerek çatılardaki karı temizliyor.

Kentte faaliyet gösteren Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği Kulübüne üye 7 dağcı, bir haftadır yoğun yağışın etkili olduğu Gaziantep'te çatılardaki karları temizlemek için kolları sıvadı.

Ücret karşılığında bina ve fabrikaların çatılarına çıkan dağcılar, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra küreklerle karları temizliyor.

Kulübün Gaziantep Şube Başkanı Ali Çekematma, ulaşılması güç yerleri daha çok tercih ettiklerini söyledi.

Yoğun kar sonrası bazı binaların çatılarında çökme meydana geldiğini hatırlatan Çekematma, şöyle konuştu:

"Aşırı kar, binaların çatılarında çökme riskinin artmasına sebep oldu. Bunları halk kendi imkanlarıyla temizleyemez. Çünkü eğim çok, riskli ve kaygan. Bizler dağcılık sisteminin tüm kurallarına uyarak en zor yerlere ulaşıyoruz. Emniyet kemeri ve güvenlik önlemlerimiz tamamen kurallara uygun. Düşersek bile havada asılı kalırız ve oradan kendi imkanlarımızla çıkma eğitimine sahibiz."

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"Çökme riski olan yerlere öncelik veriyoruz"

Talep gelmesi durumunda önce binanın fiziki şartlarını incelediklerini belirten Çekematma, "Vatandaşlar son 3 gündür bizi yoğun şekilde aramaya başladı. Binaya bakıyoruz, çökme riski olan yerlere öncelik veriyoruz. Hobimizi mesleğe dönüştürmüş durumdayız. Dağcılık tecrübemizle bu kara kışta halkımızın yanındayız. Onların zor durumda yanlarında oluyoruz." dedi.

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FOTOĞRAF 26 Antalya'da kar yağışı etkili oluyor.​​​​​​​ Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, bu anlara tanıklık edenleri hem şaşırttı hem mutlu etti. Sahil bandında beyaz örtü oluşmazken, deniz seviyesinden yüksek kesimlerde yer yer kar birikintileri görüldü. Bazı vatandaşlar, bu alanlarda kar topu oynadı. Arkadaşlarıyla karda eğlenen Büşra Betül, AA muhabirine, evde birkaç saatle sınırlı yağışı beklediklerini anlatarak, \"Kar yağınca kendimizi dışarıya attık. Çok mutluyuz. Karın yağması o kadar iyi geldi ki stres attık.\" dedi. Taner Can da birkaç saat sonra işe gideceğini belirterek, \"Kar yağışını arkadaşımla izledim. Karla oynayıp eğlendim. Uykusuz kalmama değdi.\" diye konuştu. 29 yıl önce kar yağdığında ilkokula giden bir öğrenci olduğunu anlatan Esma Yılmaz, “O zaman ilkokul birinci sınıf öğrencisiydim. Şimdi yeniden görmek nasip oldu. Çocuklarımla birlikte kar yağışını seyretmek için hiç uyumadık. 29 yıl önce yağdığında kar tutmuştu. Şaşkınız\" diye konuştu. Daha önce hiç kar görmediğini anlatan Mehmet Emin Korkmaz ise, “Kar görmek için sabah erkenden uyandım. Çok heyecanlıyım. Sevinçli ve heyecanlıyım\" ifadelerini kullandı. Sabah işe gitmek için otomobiline binen güvenlik görevlisi Serbülent Yavuz da şaşkınlık yaşadı. Otomobilinin üzerini kaplayan kar örtüsünü temizleyen Yavuz, “Antalya'ya 29 yıl önce kar yağdığında 5 yaşındaydım. O zaman kar yerde tutmuştu. Bugün de kar yağışını görünce mutlu oldum\" dedi. Antalya kent merkezine kar yağdı Antalya kent merkezine kar yağdı Antalya kent merkezine kar yağdı Antalya kent merkezine kar yağdı Antalya kent merkezine kar yağdı Antalya kent merkezine kar yağdı Antalya kent merkezine kar yağdı Antalya’da 29 yıl sonra kar şaşkınlığı: Vatandaşlar kendini dışarı attı Antalya'da kent merkezinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı bu anlara tanıklık edenleri hem şaşırttı hem mutlu etti. Sahil bandında beyaz örtü oluşmazken, deniz seviyesinden yüksek kesimlerde yer yer kar birikintileri görüldü. Antalya'da sahile örtü bırakan en son kar 1993'te yağmış ve 5 santimetre ölçülmüştü.





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