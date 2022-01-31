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GAZİANTEP

Gaziantep'te yolcu otobüsü şarampole uçtu: Üçü ağır 25 yaralı

Tarsus Adana Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yan yatan otobüste bulunan 25 yolcu yaralandı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Gaziantepte yolcu otobüsü şarampole uçtu: Üçü ağır 25 yaralı
​Gaziantep'te yolcu otobüsü şarampole uçtu

Kaza, TAG Otoyolu üzerinde Narlı kavşağı mevkiinde yaşandı. İddiaya göre Adıyaman’dan yola çıkan 02 AU 012 plakalı Adıyaman Ünal Turizm firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü Narlı Kavşağına yaklaştığı esnada şoförün kontrolünden çıktı.

Kontrolden çıkan otobüs şarampole uçarak yan yatarken kazada otobüste bulunan 3'ü ağır 25 yolcu yaralandı.

Yaralılarına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş ve Gaziantep’ten çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılara müdahale ediliyor

Yan yatan otobüste bulunan yaralı yolcular itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan yolcular ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki hastanelere kaldırılıyor. Feci kazada yan yatan otobüsün altına sıkışan bir yolcu için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi seferber oldu. Sıkışan yolcuyu çıkarmak için ekiplerin yoğun çabası sürüyor.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve polis ekipleri yolda ikinci bir kaza yaşanmaması için geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.
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