Gaziantep'ten Şam ve Halep'in yeniden inşasına destek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi, Suriye'nin başkenti Şam ve Halep ile belediyecilik alanında iş birliğini artırmaya yönelik kararlar aldı. Buna göre, Şam Valiliği tarafından iletilen talep doğrultusunda, şehrin yeniden yapılanması için teknik destek verilmesi kararlaştırıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi, 2025 Yılı Mart Ayı Dönem Toplantısı'nın 1'inci Birleşimi, Başkan Fatma Şahin'in başkanlığında gerçekleştirildi.
Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan oturumda, Suriye'nin başkenti Şam ve Halep ile belediyecilik alanında iş birliğini artırmaya yönelik mevcut kardeş şehir protokolünün devam ettirilmesi ve yeni bir protokol imzalanması ele alındı.
Gaziantep'ten Şam ve Halep'e teknik destek
İç savaş nedeniyle büyük yıkıma uğrayan Şam ve Halep'e destek sağlamak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi harekete geçiyor. Başkan Fatma Şahin'in Şam ziyareti sırasında, Şam Valiliği tarafından iletilen talep doğrultusunda, kentin yeniden yapılanması için teknik destek verilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Şam arasında yeni bir kardeş şehir protokolü imzalanacak.
Halep ile kesintiye uğrayan ilişkiler yeniden başlıyor
Gaziantep'in kardeş şehirlerinden biri olan Halep ile daha önce yapılan iş birliği, Suriye İç Savaşı sürecinde askıya alınmıştı. Alınan yeni karar doğrultusunda, Halep ile kardeş şehir ilişkileri yeniden canlandırılarak iki şehir arasında belediyecilik alanında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.