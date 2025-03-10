Gaziantep'ten Şam ve Halep'in yeniden inşasına destek

"Şam'a Halıcılar Birliği'nin dokuttuğu Emevi Camii'deki halılarla alakalı gittik. Şam'da 13 yıldır vatansız kalan toprakta büyük bir zulmün yansımasını gördük. Haftada 1 saat su, elektrik gelen, altyapısı üstyapısı olmayan bir şehir. Şam Valisi ile görüştük. Görüşmede ‘Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var' dediler. Cerablus'ta da bunu gördük. Şam'da zalim Esad'ın bıraktığı tam bir enkaz var. Bu enkazda bizim Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, kardeş olarak yapmamız gerekenler çok önemli. Bu şehir için çok önemli. Bu şehirde 100 bin mülteci çocuk okuyor. Onların tersine göçünü, gönüllü, onurlu geri dönüşünü sağlamak için barınmasından temel ihtiyacına, bir insanın yaşaması için gerekli olan yapıyı oluşturmalıyız"