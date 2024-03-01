Gazze için 11 başlıklı beyanname

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada "Bu korkunç şiddet ve acıların sona ermesi gerekiyor" denildi ve derhal ateşkes çağrısı yapıldı.