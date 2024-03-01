Gazze için 11 başlıklı beyanname

Aksa Tufanı Operasyonu'ndan sonra Türkiye genelinde 32 ilde siyasetçi, STK temsilcilerinden oluşan 250'den fazla kişiyle görüştüklerini söyleyen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, görüşmeler sonucu ortaya çıkan görüşleri 11 başlıkta topladıklarını açıkladı. Sivil Toplum Meclisi oluşturularak bir eylem planının ortaya konması gerektiğini anlatan Yapıcıoğlu, "Âlimler işgale karşı halkta mal ve can ile mücadele ruhu oluşturmalı. Siyonist işgale destek veren şirketlere boykot fetvası vermeli ve bunun uygulanmasını sağlamalı” diye açıkladı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu
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1 saat önce