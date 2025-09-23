Gazze'de bilanço artıyor: Can kaybı 65 bin 382'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise 12 bin 823 Filistinlinin öldürüldüğü, 54 bin 944 Filistinlinin de yaralandığı açıklandı.