Gazze'de bilanço artıyor: Can kaybı 65 bin 382'ye yükseldi

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bin 382'ye, yaralı sayısı 166 bin 985'e yükseldi. Bölgedeki insani kriz gün geçtikçe derinleşiyor.
Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla başlattığı saldırılar aralıksız devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı.
Son 24 saatte 190 kişi daha yaralandı
Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 38 cansız bedenin ve 190 yaralının getirildiği aktarıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise 12 bin 823 Filistinlinin öldürüldüğü, 54 bin 944 Filistinlinin de yaralandığı açıklandı.
Can kaybı 65 bin 382'ye çıktı
Bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların bilançosunu da açıklarken, hayatını kaybedenlerin sayısının 65 bin 382'ye, yaralı sayısının da 166 bin 985'e yükseldiğini bildirdi.