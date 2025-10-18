Gazze'nin yaralarını süratle sarmalıyız

“Kolonyalizm kağıt üzerinde yıllar önce son bulmuş fakat postmodern yöntemlerle varlığını bir şekilde devam ettirmiştir. Afrika’ya geçmişte beyaz adamın yükü gözüyle bakanlar, bugün de benzer bir yaklaşım içindedir. Batı dünyası ne yazık ki Afrika kıtasındaki iç savaş, çatışma ve ihtilafları kıtanın kaderi olarak görüyor. Bunun için ekonomik çıkarı olmayınca sorunların çözümü noktasında elini taşın altına koymaktan kaçınıyor. Hatta kimi aktörlerin bu çatışmaları körüklediğini hepimiz biliyoruz. Neticede savaş baronları kazanırken kaybeden masum siviller oluyor. Çatışma ve krizlerin yükünü ise genellikle çocuklar ve kadınlar çekiyor. Bunu sadece Sudan ve diğer çatışma bölgelerinde değil, işte en son hem de çok dramatik bir şekilde Gazze’de gördük.”