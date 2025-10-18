Gazze'nin yaralarını süratle sarmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakatın kalıcı olması, kalıcı barışa zemin oluşturması için yoğun çaba içerisinde olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’nin süratle yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya inşallah devam edeceğiz” dedi. Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu’nda konuşan Erdoğan, Gazze için Afrikalıların da vicdanlı bir duruş sergilediğini, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davasının tarihe not düşen cesur bir tavır olduğunu kaydetti. Sudan’daki trajediye de dikkat çeken Erdoğan, "Akan kanın durdurulması hepimizin insanlık görevidir" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakatın kalıcı olması, kalıcı barışa zemin oluşturması için yoğun çaba içerisindeyiz. Ancak İsrail’in kötü sicili dolayısıyla tedbiri ve temkini elden bırakmıyoruz. Gazze’nin süratle yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Biz bunun için ne gerekiyorsa yapmaya inşallah devam edeceğiz” dedi. Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada, gittikleri her yere asırlarca barışı, huzuru, sevgiyi ve saygıyı götürdüklerini belirtti.
ÇIKARLARI YOKSA ÇÖZMÜYORLAR
Türkiye olarak her çatışma bölgesinde olduğu gibi Sudan’a da yardımları ulaştırdıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
“Kolonyalizm kağıt üzerinde yıllar önce son bulmuş fakat postmodern yöntemlerle varlığını bir şekilde devam ettirmiştir. Afrika’ya geçmişte beyaz adamın yükü gözüyle bakanlar, bugün de benzer bir yaklaşım içindedir. Batı dünyası ne yazık ki Afrika kıtasındaki iç savaş, çatışma ve ihtilafları kıtanın kaderi olarak görüyor. Bunun için ekonomik çıkarı olmayınca sorunların çözümü noktasında elini taşın altına koymaktan kaçınıyor. Hatta kimi aktörlerin bu çatışmaları körüklediğini hepimiz biliyoruz. Neticede savaş baronları kazanırken kaybeden masum siviller oluyor. Çatışma ve krizlerin yükünü ise genellikle çocuklar ve kadınlar çekiyor. Bunu sadece Sudan ve diğer çatışma bölgelerinde değil, işte en son hem de çok dramatik bir şekilde Gazze’de gördük.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarında 68 bin Filistinlinin şehit olduğunu, 170 bini aşkın kişinin yaralandığını, bazıları açlıktan olmak üzere 20 binden fazla çocuğun öldüğünü ve birçok gazetecinin de sırf hakikati duyurdukları için katledildiğini söyledi.
İNSANLIĞIN GÖZÜ ÖNÜNDE SOYKIRIM
Enkazın altında ne kadar masumun naaşı olduğunu kimsenin bilmediğini belirten Erdoğan,
“Tüm insanlığın gözü önünde 2 yıl boyunca bir soykırım yaşandı ve sözde medeni dünya buna engel olamadı. Doğru düzgün tepki göstermedi. Daha vahimi, soykırım sürerken bize ve Afrikalı kardeşlerimize demokrasi dersi veren Batılı devletler İsrail’e silah yardımı yapmaya devam etti. Şunu burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Gazze soykırımında tıpkı Türkiye ve Türk milleti gibi Afrikalı kardeşlerimiz de gerçekten vicdanlı bir duruş sergilemişlerdir”
ifadelerini kullandı.
TARİHE NOT DÜŞEN CESUR BİR TAVIR
Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davasının bu süreçte tarihe not düşen cesur bir tavır olduğunu kaydeden Erdoğan, Gazzeli mazlumları yalnız bırakmayan Afrika halklarına yürekten teşekkür ettiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Biliyorsunuz, bizim de gayretlerimizle Gazze’de ateşkes sağlandı. Pazartesi günü Şarm el-Şeyh’te dört ülkenin liderleri olarak çok önemli bir deklarasyona imza attık. Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakatın kalıcı olması, kalıcı barışa zemin oluşturması için yoğun çaba içerisindeyiz. Ancak İsrail’in kötü sicili dolayısıyla tedbiri ve temkini elden bırakmıyoruz. Gazze’nin süratle yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Biz bunun için ne gerekiyorsa yapmaya inşallah devam edeceğiz. Sizlerden de Filistin halkıyla dayanışmanızı güçlendirerek sürdürmenizi, özellikle istirham ediyorum”
ifadelerini kullandı.
AFRİKA ÜLKELERİNİN REFAHINA KATKI
Erdoğan,
“Afrika kıtasıyla münasebetlerimizi hüsnüniyet ve samimiyetimizin yanı sıra işte bu tertemiz sicilimiz sayesinde günden güne geliştirdik, güçlendirdik. Kıtadaki büyükelçilik sayımızı 44’e çıkardık, kısa vadede hedefimiz 50. Bugün Ankara’da 38 Afrika ülkesinin büyükelçiliği faaliyet gösteriyor. Bilhassa ticaret ve yatırım alanlarında yakaladığımız olağanüstü başarı hem ülkemizin hem de Afrika ülkelerinin refahına katkı sağlıyor”
ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk yüklenicilerin Afrika’da toplam değeri 97 milyar dolara ulaşan 2 binden fazla projeyi üstlendiğini belirterek,
“Kıta genelindeki yatırımlarımızın piyasa değeri ise 15 milyar doları aştı. Bu yatırımlar neticesinde 100 binden fazla Afrikalı kardeşimiz istihdama katılarak üretimi destekliyor. Kıtanın geneliyle 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaretimiz, 2024 yılı sonu itibarıyla 40 milyar dolar bandında”
diye konuştu.
YATIRIMCIYA DESTEK VERMEYE HAZIRIZ
Bir konuyu özellikle ifade etmek istediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
“Hızla büyüyen ekonomisiyle, hızla gelişen yatırım ortamıyla, üç kıtanın tam merkezindeki coğrafi konumuyla Türkiye’nin kapısı, dünyanın farklı bölgelerinden her yatırımcıya her girişimciye ardına kadar açıktır. Devletimizin ilgili tüm kurumları, ilgili bakanlıklarımız, cumhurbaşkanlığına bağlı yatırım ajansımız, ülkemize huzurla yatırım yapmak isteyen herkese gereken desteği vermeye hazırdır. Bunu buradaki tüm dostlarımızın çok iyi bilmesini rica ediyorum. Ülkemizde bulunduğunuz süre zarfında sizler de şahit oldunuz. Hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir ön yargı taşımadan özellikle kimseye bir dayatmada bulunmadan eşitlik, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde tecrübemizi, siyasi ve kültürel birikimimizi sizlerle samimiyetle paylaşmanın gayreti içerisindeyiz.”
GELECEK YIL 4’ÜNCÜ ZİRVE YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2005’i Türkiye’de Afrika yılı ilan ederek kıtayla ilişkilerde yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, “
O günden bu yana tam 20 sene geçti. Bu 20 yılda el ele, omuz omuza hepsinden öte, gönül gönüle vererek ilişkilerimizi hayal dahi edilemeyecek noktalara getirdik. Türkiye-Afrika ilişkilerinin müşterek çabalarımızla stratejik ortaklık seviyesine ulaşmasından fevkalade memnunuz”
diye konuştu. Bu sene ayrıca Türkiye’nin Afrika Birliği’ndeki gözlemci statüsünün 20’nci yılını idrak ettiğini anımsatan Erdoğan, gelecek yıl Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin 4’üncüsünü tertipleyeceklerini, hazırlıklarına başladıkları bu önemli zirvenin kıtanın kalkınmasına ve refahına yönelik gayretlerin yeni bir nişanesi olacağına inandığını dile getirdi.
189,7 milyar dolar rezerv
Türkiye’de nereden nereye gelindiğini göstermesi için bazı rakamları paylaşmak istediğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “G-20 üyesi olarak cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17’nci ekonomisiyiz. 2024 yılı satın alma gücü paritesine göre 12’nci sıradayız. İnşallah bu sene 11’inci sıraya yükseleceğiz. 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında büyüme kaydettik. 2002’de 238 milyar dolar olan milli gelirimizi 2024 yılında 1,5 trilyon dolar sınırına getirdik. Kişi başına düşen milli gelirimiz, 3 bin 608 dolarken 2024 yılında 14 bin 751 dolara ulaştı. 2025 yılı ikinci çeyreğinde kişi başı milli gelir 17 bin dolara yaklaştı. Merkez Bankası rezervimiz - buraya dikkat edin - 27 milyar dolardı, bugün 189,7 milyar dolar.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Afrika Birliğinin barış çabalarına en güçlü desteği veren ülkelerden biriyiz. Ankara süreci kapsamında Somali ile Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümüne yönelik arabuluculuk rolümüz bu çabaların bir örneğidir. Sudan’da süren çatışmalar, sizin gibi bizi de derinden yaralıyor. Ülkede önce ateşkesin sağlanmasını ve ardından da kalıcı barışın diyalog yoluyla tesis edilmesini arzu ediyoruz. Sudan’da yaşanan insani dram artık felaket boyutuna varmıştır. Sudanlı kardeşlerimizi sadece kurşunlar ve bombalar değil maalesef açlık ve susuzluk da öldürüyor. Uluslararası toplumun ve kuruluşların Sudan’daki trajediye yeterince eğilmediğini üzülerek müşahede ediyoruz. Sudan’da akan kanın durması hepimizin insanlık görevidir.”
İnanca bakmadan yardım ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye burslarıyla, Maarif Vakfımızla, Diyanet Vakfımızla, TİKA’mız ve sivil toplum kuruluşlarımızla eğitimden kalkınma yardımlarına kıtadaki dostlarımızın her daim yanındayız” dedi. Erdoğan, Türkiye açısından gurur verici bir duruma işaret etmek istediğini söyleyerek şunları kaydetti: “Türkiye, milli gelire göre dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biridir. Kimsenin inancına, kimliğine, kökenine bakmıyor, nerede olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak için koşturuyoruz. Bunları yaparken de başkaları gibi hiçbir maddi karşılık beklemiyoruz. Kıymetli misafirler, çok değerli dostlarım, sizlerin de çok iyi bildiğine inandığım bir Afrika atasözü şöyle diyor, ‘Hızlı yol almak istiyorsan yalnız git. Ama eğer uzak menzilleri hedefliyorsan birlikte yürü.’ İşte, hikmet dolu bu sözün ışığında Afrika’yla ilişkilerimizi uzun vadeli ve sürdürülebilir bir gelecek tasavvuru üzerine bina ettik. Hamdolsun biz tarihinin hiçbir sayfasında sömürgecilik lekesini, bu utancı taşımamış bir ülkeyiz.”
