Gebze Teknik öğrencileri Filistin'e destek için kampüste çadır kurdu

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde halkla ilişkiler profesörü ve İslam Dünyası ve Küresel İlişkiler Merkezi'nin yöneticisi olan Sami Al-Arian, ABD üniversitelerinde devam eden öğrenci protestolarının nereye evrilebileceğini kaleme aldı. "Amerikalı politikacılar İsrail'in soykırımına yardım ve yataklık ederken, ABD kampüslerindeki öğrenciler bu gerçeği kabullenmeyi reddetti ve kontrolsüz İsrail çılgınlığını durdurmak için benzeri görülmemiş bir şekilde harekete geçti" diyen Sami Al-Arian, ABD'li öğrencilerin Gazze için başlattığı protestoların köklerinin tarihe dayandığını ve siyonist elitlerin ve Amerikan hegemonyasının savunucularının şu anda öğrenci aktivizminden korktuklarını vurguladı.