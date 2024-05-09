Gebze Teknik öğrencileri Filistin'e destek için kampüste çadır kurdu

Gebze Teknik Üniversitesi’nde İsrail’in Filistin’i işgaline 7 Ekim’den bu yana tepki gösteren öğrenciler, Rektörlük binası önünde oturma eylemi başlattı.
Dünya üniversiteleriyle birlikte Filistin için haykırıyorlar
ABD başta olmak üzere üniversitelilerin eylemlerine polisin müdahalesine tepki gösteren GTÜ'lü öğrenciler, eylemlerinde dünya genelindeki üniversiteli arkadaşlarının sergilediği çalışmanın bir benzerini ortaya koyacaklarını belirterek basın açıklaması yaptı: "Tüm farklılıklarımıza rağmen tüm insanlığı ilgilendiren bu meseleye karşı sessiz kalmayıp “Stop Genocide” diye haykıran bütün üniversiteli arkadaşlarımızı desteklediğimizi ilan ediyoruz"
Eyleme rektör de destek verdi
Öğrencilerin başlattığı eyleme destek veren Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, basın açıklamasına katıldı.