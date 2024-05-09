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Gebze Teknik öğrencileri Filistin'e destek için kampüste çadır kurdu

Gebze Teknik Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, dünyadaki üniversiteliler ile eş zamanlı olarak Filistin için kampüslerinde çadır kurdu. Öğrenciler, kurdukları çadırların çevresinde etkinlikler düzenleyerek dünyaya "Soykırımı durdurun" çağrısında bulunuyor.

Muhammed Furkan Uğurlu
13:05 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:14 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Öğrenciler kampüste çadır kurdu.
Öğrenciler kampüste çadır kurdu.

Gebze Teknik Üniversitesi’nde İsrail’in Filistin’i işgaline 7 Ekim’den bu yana tepki gösteren öğrenciler, Rektörlük binası önünde oturma eylemi başlattı.


Dünya üniversiteleriyle birlikte Filistin için haykırıyorlar


ABD başta olmak üzere üniversitelilerin eylemlerine polisin müdahalesine tepki gösteren GTÜ'lü öğrenciler, eylemlerinde dünya genelindeki üniversiteli arkadaşlarının sergilediği çalışmanın bir benzerini ortaya koyacaklarını belirterek basın açıklaması yaptı: "Tüm farklılıklarımıza rağmen tüm insanlığı ilgilendiren bu meseleye karşı sessiz kalmayıp “Stop Genocide” diye haykıran bütün üniversiteli arkadaşlarımızı desteklediğimizi ilan ediyoruz"


Eyleme rektör de destek verdi


Öğrencilerin başlattığı eyleme destek veren Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, basın açıklamasına katıldı.


ABD kampüslerindeki Gazze protestoları dünyayı nasıl değiştirebilir?

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde halkla ilişkiler profesörü ve İslam Dünyası ve Küresel İlişkiler Merkezi'nin yöneticisi olan Sami Al-Arian, ABD üniversitelerinde devam eden öğrenci protestolarının nereye evrilebileceğini kaleme aldı. "Amerikalı politikacılar İsrail'in soykırımına yardım ve yataklık ederken, ABD kampüslerindeki öğrenciler bu gerçeği kabullenmeyi reddetti ve kontrolsüz İsrail çılgınlığını durdurmak için benzeri görülmemiş bir şekilde harekete geçti" diyen Sami Al-Arian, ABD'li öğrencilerin Gazze için başlattığı protestoların köklerinin tarihe dayandığını ve siyonist elitlerin ve Amerikan hegemonyasının savunucularının şu anda öğrenci aktivizminden korktuklarını vurguladı.

#Gebze Teknik Üniversitesi
#Filistin
#Eylem
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