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Gündem Gece kulübüne cevap veremedi İstanbul Barosunun pişkinliği pes dedirtti
POLİTİKA

​Gece kulübüne cevap veremedi: İstanbul Barosu’nun pişkinliği pes dedirtti

Gece kulübüne cevap veremedi: İstanbul Barosu’nun pişkinliği pes dedirtti

İstanbul Barosu’nun talebiyle Beşiktaş Balmumcu’daki binayı 2012’de 6 milyon dolara satın alan Türkiye Barolar Birliği (TBB), binanın gece kulübüne dönüştürüldüğü ortaya çıkınca harekete geçti.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TBB ile İstanbul Barosu arasında 25 Ocak 2013’te imzalanan protokol uyarınca söz konusu yer baronun kullanımına tahsis edilmiş, ancak protokole aykırı olarak üye avukatlara sosyal tesis yapılacak yerin gece kulübüne kiraya verildiği ortaya çıkmıştı. İlk Yeni Şafak’ın gündeme getirdiği skandalın ardından İstanbul Barosu’nun pişkinliği pes dedirtti.

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Baro parayı gece kulübünde yedi

TBB İKİNCİ KEZ SORDU

  • 10 Ağustos’ta konuyu Baroya resmi yazıyla soran TBB, binanın gece kulübü olarak işletmeciye kiraya verilmesi iddialarına yanıt istedi. Satın alınan yerin amacı dışında kullanılamayacağı belirtilen yazıda, “Taşınmaz, kim tarafından ve ne amaçla kullanılıyor” diye soruldu. Soruların hiçbirine cevap veremeyen baro, resmi yazıyı iade etti. TBB, İstanbul Barosu’na aynı soruları içeren ikinci bir yazı yazdı. İstanbul Barosu sorulara bu defa da cevap vermezse, TBB’nin protokolü iptal edebileceği belirtiliyor.

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