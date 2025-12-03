Gece yarısı tiny house hırsızlığı: Şüpheli yakalandı

Olay, Mudanya ilçesi Eğerce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konaklamak için kullandığı tekerlekli tiny house’un yerinde olmadığını gören balıkçı barınaklarındaki vatandaşlar durumu hemen Eğerce Mahalle Muhtarlığı’na iletti. Muhtarın, ev sahibi M.E. (52) ile irtibata geçmesinin ardından olayı jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, Eğerce ve Söğütpınar mahalleleri başta olmak üzere bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Görüntülerde, taşınabilir evin gece saatlerinde bir traktöre bağlanarak sahilden çıkarıldığı ve Söğütpınar üzerinden Emirleryenicesi Mahallesi yönüne götürüldüğü tespit edildi.