Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Gece yarısı tiny house hırsızlığı: Şüpheli yakalandı

Gece yarısı tiny house hırsızlığı: Şüpheli yakalandı

20:393/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Taşınabilir evin Emirleryenicesi yakınlarında zeytinlik bir alana bırakıldığı belirlendi.
Taşınabilir evin Emirleryenicesi yakınlarında zeytinlik bir alana bırakıldığı belirlendi.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki taşınabilir tiny house’u traktöre bağlayarak çalan şüpheli, jandarmanın geniş çaplı kamera incelemesi sonrası kısa sürede tespit edildi. Çalınan ev zeytinlik bir alanda bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 19 yaşındaki şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’da yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki taşınabilir ’tiny house’u çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Mudanya ilçesi Eğerce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konaklamak için kullandığı tekerlekli tiny house’un yerinde olmadığını gören balıkçı barınaklarındaki vatandaşlar durumu hemen Eğerce Mahalle Muhtarlığı’na iletti. Muhtarın, ev sahibi M.E. (52) ile irtibata geçmesinin ardından olayı jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, Eğerce ve Söğütpınar mahalleleri başta olmak üzere bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Görüntülerde, taşınabilir evin gece saatlerinde bir traktöre bağlanarak sahilden çıkarıldığı ve Söğütpınar üzerinden Emirleryenicesi Mahallesi yönüne götürüldüğü tespit edildi.

Yapılan araştırmada, taşınabilir evin Emirleryenicesi yakınlarında zeytinlik bir alana bırakıldığı belirlendi. Olayın faili olduğu değerlendirilen K.E. (19), adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Bulunan evin içindeki eşyalarla birlikte M.E.’ye teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli K.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Bursa
#Tiny House
#Taşınabilir Ev
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Ocak 2026’da ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olur? 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti