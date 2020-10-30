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POLİTİKA

Geleceğe birlikte yürüyoruz

Cumhuriyet’in ilanının 97. yıldönümü Kovid-19 tedbirleri altında tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında “Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet’in ilanının 97’nci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet’in ilanının 97’nci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin Ankara’daki ilk durağı Anıtkabir oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet’in ilanının 97’nci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan’ın Aslanlı Yol’un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organı başkanları, kuvvet komutanları da Aslanlı Yol’dan geçerek, mozoleye çıktı, saygı duruşunda bulunuldu.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Daha sonra Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan, şu mesajları verdi:

“Aziz Atatürk; Cumhuriyetimiz’in 97’nci yıl dönümüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde bir kez daha huzurunuzdayız. Zatıalinizi ve Kurtuluş Savaşımız’ın tüm kahramanlarını, milletimizin istiklali ve istikbali uğrunda gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bize emanetiniz olan Cumhuriyet’i ileriye taşımak, hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

SALDIRILAR MÜCADELE AZMİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR

Türkiye bugün demokrasiden özgürlüklere, savunmadan ekonomiye, sağlıktan dış politikaya kadar her alanda başarıdan başarıya koşmaktadır. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmaktadır. Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.”

Anıtkabir programının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçen Erdoğan, tebrikleri kabul etti. Külliyenin ana bina girişinde düzenlenen törende, davetliler, koronavirüs salgınına yönelik tedbirler çerçevesinde mesafe kuralına uygun şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı selamladı.

ANITKABİR’E AKIN ETTİLER

Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi törenin ardından halkın ziyaretine açıldı. Her yaştan binlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ve çiçeklerle Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrini ziyaret etti.

En büyük gücümüz tarihi mirasımız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen ‘Cumhuriyet’in 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi’nin açılışını yaptı. Halide Edip Adıvar’ın 23 Mayıs 1919 tarihinde Sultanahmet Meydanı’nda yaptığı tarihi konuşmayı da okuyan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: Cumhuriyetimiz’i kurarak birçok mazlumun kalbine bağımsızlık ateşini biz düşürdük. Emperyalistlerin korkusu da zaten buydu. Tarihten ve yaşadığı coğrafyadan tamamen silinmeye çalışılan bir milletin ayağa kalkışına sembol olan ruh, bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Yürüttüğümüz mücadele kalbi ve gözü olan nice mazlumlara, mağdurlara umut veriyoruz.

SORUMLULUĞUMUZ AĞIR AMA ŞEREFLİ

Yaşadıklarımız gösteriyor ki Türk milletinin istiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecek. Davamız Türkiye’nin hak ve istiklalinden alınmamasıdır. Ülkemizi 2023’e, 2053’e, 2071’e taşıyacağız. Medeniyetimizin ve tarihimizin bize yüklediği sorumluluk ağırdır ama bir o kadar da şereflidir. Bu mirası bize unutturmak için çok çalıştılar. Kadim geçmişimizi tamamen silerek, takvimi bugünden başlatmaya kalkıştılar.

GENÇLİĞİN AYAK SESLERİNİ DUYUYORUM

Ülkemizde en eski dönemlerden bu yana tarihimizi yeniden kucaklayan bir nesil yetişiyor. Başkalarına hayran olmak yerine kendine güvenen, araştıran, geliştiren, başarıya kilitlenen bir gençliğin ayak seslerini duyuyorum. Özellikle Malazgirt Zaferi’nden başlayıp İstiklal Harbi’ne kadar uzanan mücadeleyi çok iyi öğretmemiz gerekiyor. En büyük gücümüz, tarihi mirasımız. Bu miras hakkıyla hıfzedilmeden ne 15 Temmuz anlaşılabilir ne Cumhuriyetimizin kıymeti bilinebilir. Tarihimizi bilmeden maziden atiye kurduğumuz köprü eksik kalır, işlevsiz kalır.

  • Aliyev’den tebrik telefonu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev, görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’nci kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Erdoğan’a ve Türkiye halkına tebriklerini iletti. Erdoğan ise İlham Aliyev’e teşekkür ederek, Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olmayı sürdüreceğini ifade etti. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.
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