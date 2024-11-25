Geleceğimiz size emanet

24 Kasım Öğretmenler Günü, bu sene pazar gününe denk gelmesine rağmen renkli görüntülere sahne oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Türkiye’nin 81 ilinden gelen öğretmenleri ağırlarken, ülkenin dört bir yanında göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da ağırladığı öğretmenlerle önce Anıtkabir’i ziyaret etti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin, deftere şunları yazdı: "Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinizin 96. yıl dönümünde öğretmenlerimizi temsilen manevi huzurlarınızdayız. 'Köklerden Geleceğe' şiarında, kadim kültürümüzle aydınlık geleceğimize 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' idealiyle yola çıktığımız bu tarihi süreçte bugünü imar, geleceği inşa eden öğretmenlerimizle bizlere hedef gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için azim ve kararlılıkla çalışmaktayız. Bizler fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür şuurlu nesiller yetiştirip Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceğiz."
Öğretmenleri Meclis’te ağırlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, Türkiye'nin, eğitim, eğitimdeki seviye ve yaygınlık bakımından örgün öğretim anlamında yeni bir seviyeye geldiğini ama bu durumla yetinilemeyeceğini söyledi. Kurtulmuş, “Daha ileriye gitmemiz ve dünyanın ihtiyacı olan meselelere çözüm üreterek eğitim çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım” dedi.
Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen törenlerde de göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi.
2017 yılında PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmenler, Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz bu Öğretmenler Günü’nde de unutulmadı. Aybüke Yalçın memleketi Çorum’un Osmancık ilçesindeki kabri başı-nda anıldı. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz da Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyündeki mezarı başında anıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından katılımcılar şehit öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.
Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit meslektaşları için yürüdü.