​Geleceğin yöneticileri mezun oldu.

Yönetici adayı gençlerin, yöneticiliğin bilgi ve becerilerini kazanmalarını hedefleyen Türkiye Gençlik Vakfı; gençleri ‘’Genç Yönetici Okulunda’’ bir araya getirdi.

Yüzlerce başvuru alan programa, mülakatlar sonucu belirlenen 50 öğrenci katılım sağladı. 8 haftalık eğitimde; Kadir Gurbetçi, Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, Cem Öğretir, Cengiz Demir, Mehmet Koç, Ömer Şengüler, Nurullah Er, Prof. Dr. Cemal Zehir, Doç. Dr. Naci Efe, İbrahim Oral Emül, Sevda Keskin ve Abdulaziz Yılmaz ile bir araya gelen gençler, eğitim sürecini oldukça verimli geçirdi.

"Türkiye Gençlik Vakfı sizi desteklemek için burada"

Mezuniyet programının açılışında, Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan yönetici adayı gençlere hitap ederek: "Türkiye Gençlik Vakfı sizin hayallerinizi gerçekleştirmenizi, enerjinizi sonuçlara çevirmenizi desteklemek için burada. Bu program belki sizin bir başlangıç. Bundan sonra daha iyi programların, daha çok gencimize ulaşması için sizler de artık destekçi olacaksınız. İnşallah bu program nice yıllar devam eder ve bu programlarda yetişen arkadaşlarımızın yaptığı nice büyük işler ile hep birlikte gurur duyarız. Hep birlikte ümmetin yüzünün güldüğünü görürüz inşallah. Türkiye Gençlik Vakfı’na, sizlere ders veren, katkı sağlayan bütün büyüklerimize ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

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Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu ise konuşmasında: ‘’Genç Yönetici Okulumuz kültleşmiş projelerimizden biri haline geldi. Bu yıl 5.’sini gerçekleştirdiğimiz projemiz ile yönetici adayı gençlerimizin; yöneticiliğin bilgi ve becerilerini kazanmalarını hedefledik.

Yüzlerce başvuru aldık ve mülakatlar sonucunda belirlenen 50 öğrencimiz ile 8 hafta süren eğitim programında bir araya geldik. ‘’Genç Yönetici Okulu’’ programımız ile gençlerimiz, kariyer ve liderlik yolculuklarında başarılı olmuş iş insanlarıyla tanışarak tecrübelerinden istifade ettiler.’’ dedi ve konuşmasını, programa katılan gençleri tebrik ederek tamamladı.

20-30 yaş arası genç yönetici adaylarına ve deneyim kazanarak liderlik vasıflarını geliştirmek isteyen herkese açık olan ‘’Genç Yönetici Okulunun’’ 2021 mezuniyet programı; Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan ve Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu’nun gençlere sertifikalarını takdim etmesiyle sona erdi.