Sincan Kaymakamlığı, Sincan Belediyesi, Sincan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Rönesans Eğitim Vakfı'nın (REV) ve Ankara AKS iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Geleceğini İnovasyonla Şekillendir: Bir Zamanlar Atık' atölyesi, başladı. Sincan Fatih Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan atölye, REV'in sürdürülebilir gelecek vizyonu doğrultusunda oluşturuldu. Toplam bin lise öğrencisi, 3 gün boyunca kent haritaları üzerinde çalışarak ulaşım, yeşil alanlar, sosyal donatılar, kültür sanat ve spor etkinlikleri ile sürdürülebilir yaşam alanları gibi konulara yönelik çözüm odaklı fikirler üretecek.
Rönesans Eğitim Vakfı'nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkı sağlama anlayışına paralel olarak, geleceğin şehirlerini gençlerin vizyonuyla tasarlamayı hedefleyen 'Geleceğini İnovasyonla Şekillendir: Bir Zamanlar Atık' atölyesinin, sürdürülebilir kentleşme yolunda önemli bir adım olması bekleniyor. Öğrenciler, 27 Şubat tarihine kadar sürecek atölyede sıfır atık politikaları ve tasarım odaklı düşünceler doğrultusunda sürdürülebilir, kapsayıcı ve estetik şehir tasarımları üzerinde çalışacak.
Atölye kapsamında gençler, geri dönüştürülebilir malzemelerle modellemeler yapacak. Doğa ile yeniden bağlantı kurma, mekanlara ve insanlara öncelik verme ve döngüsel bir endüstriyel ekosistem oluşturma hedefleri doğrultusunda çalışacak öğrenciler, bu sayede hem çevre farkındalıklarını artıracak hem de şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak.