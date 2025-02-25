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'Geleceğini İnovasyonla Şekillendir: Bir Zamanlar Atık' atölyesi başladı

'Geleceğini İnovasyonla Şekillendir: Bir Zamanlar Atık' atölyesi başladı

14:4325/02/2025, Salı
DHA
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Rönesans Eğitim Vakfı öncülüğünde düzenlenen "Geleceğini İnovasyonla Şekillendir: Bir Zamanlar Atık" atölyesi, gençlerin sıfır atık ve tasarım odaklı düşüncelerle sürdürülebilir şehirler tasarlamasını amaçlıyor.
Rönesans Eğitim Vakfı öncülüğünde düzenlenen "Geleceğini İnovasyonla Şekillendir: Bir Zamanlar Atık" atölyesi, gençlerin sıfır atık ve tasarım odaklı düşüncelerle sürdürülebilir şehirler tasarlamasını amaçlıyor.

Sincan Kaymakamlığı, Sincan Belediyesi, Sincan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Rönesans Eğitim Vakfı'nın (REV) ve Ankara AKS iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Geleceğini İnovasyonla Şekillendir: Bir Zamanlar Atık' atölyesi, başladı. Sincan Fatih Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan atölye, REV'in sürdürülebilir gelecek vizyonu doğrultusunda oluşturuldu. Toplam bin lise öğrencisi, 3 gün boyunca kent haritaları üzerinde çalışarak ulaşım, yeşil alanlar, sosyal donatılar, kültür sanat ve spor etkinlikleri ile sürdürülebilir yaşam alanları gibi konulara yönelik çözüm odaklı fikirler üretecek.

Rönesans Eğitim Vakfı'nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkı sağlama anlayışına paralel olarak, geleceğin şehirlerini gençlerin vizyonuyla tasarlamayı hedefleyen 'Geleceğini İnovasyonla Şekillendir: Bir Zamanlar Atık' atölyesinin, sürdürülebilir kentleşme yolunda önemli bir adım olması bekleniyor. Öğrenciler, 27 Şubat tarihine kadar sürecek atölyede sıfır atık politikaları ve tasarım odaklı düşünceler doğrultusunda sürdürülebilir, kapsayıcı ve estetik şehir tasarımları üzerinde çalışacak.



10 kişilik ekiplerden oluşan lise öğrencileri, atölye boyunca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ile ilişkili olan ekonomik, ekolojik, sosyal ve fiziksel problemlere evrensel tasarım, sıfır atık politikaları, sürdürülebilir hedefler ve iklim değişikliği etkilerinin azaltılması yönünde fikirler üretecekler. Atölye gününün sonunda fikirlerini sunan gençlerin yenilikçi çözümleri, ilgili kurumlarla paylaşılarak değerlendirmeye alınacak.

Atölye kapsamında gençler, geri dönüştürülebilir malzemelerle modellemeler yapacak. Doğa ile yeniden bağlantı kurma, mekanlara ve insanlara öncelik verme ve döngüsel bir endüstriyel ekosistem oluşturma hedefleri doğrultusunda çalışacak öğrenciler, bu sayede hem çevre farkındalıklarını artıracak hem de şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak.





#Sincan Kaymakamlığı
#Sincan Belediyesi
#Rönesans

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