Gelecek hafta sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

"Deprem bölgesinde çarşamba günü akşam saatlerinde yağışları bıraktıktan sonra perşembe ve cuma günü için bölgenin tamamında bir yağış beklentimiz yok. Hava parçalı çok bulutlu olacak, ancak soğuk hava perşembe ve cuma günü de deprem bölgesinin tamamında etkili olacak. Özellikle Malatya merkezde gece sıcaklıkları sıfırın altında 2-3 derecelere kadar düşecek. Kahramanmaraş ve Malatya'nın yüksek kesimlerinde de perşembe ve cuma günü sabah saatlerinde sıfırın altında sıcaklıklar bekliyoruz. Hafta sonu sistemin artık terk edip güneşlenme ile birlikte deprem bölgesinin genelinde sıcaklıkların arttığını göreceğiz. Çarşamba, perşembe günü yaklaşık 7-8 derecelik artış var. Ancak cumartesi ve pazar günü için kuvvetli olmayan bir yağış bekliyoruz. Güncel uyarı ve tahminlerimizi 'www.mgm.gov.tr' adresinden takip etmekte fayda var."