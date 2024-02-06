Gelecek ve Deva Partili başkanlar istifa edip AK Parti'ye geçti

Yerel seçime sayılı günler kala CHP'de kriz giderek alevleniyor. Aday belirleme süreci çıkmaza girerken CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi istifasını açıkladı. "Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiğimiz için partiden tasfiye ediliyoruz" diyen İlgezdi, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i suçladı. Yeni yaptığı açıklamada ise CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef alan İlgezdi, "İmamoğlu benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti. Bu kararı bana ilettiğinde aday belirlemede tek yetkili merci olan MYK ve PM henüz toplanmamıştı. Hangi hakla bu kararı alabiliyor?" ifadelerini kullandı.