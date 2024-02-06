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Gelecek ve Deva Partili başkanlar istifa edip AK Parti'ye geçti

Gelecek Partisi ve Deva Partisi Yenimahalle ilçe başkanları, AK Parti'ye geçti. AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni dava arkadaşlarımız ve teşkilatımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

00:49 - 6/02/2024 Salı
DHA
Gelecek ve Deva Partili Yenimahalle ilçe başkanları AK Parti'ye geçti
Gelecek ve Deva Partili Yenimahalle ilçe başkanları AK Parti'ye geçti

Gelecek Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Gökhan Kolukırık, Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Hasan Bayram, Deva Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye üye oldu.

AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı hedefimizde beraber yol yürüyeceğimiz Gelecek Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Gökhan Kolukırık, Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Hasan Bayram, Deva Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı ve Serhat Mahallesi muhtarı Bahadır Koç'un AK Parti üyeliklerini gerçekleştirdik. Yeni dava arkadaşlarımız ve teşkilatımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



#İstifa
#Gelecek Partisi
#Deva Partisi
#AK Parti
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