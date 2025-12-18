Yeni Şafak
Gelenekten dijitale güçlü adım: Yeni Şafak YouTube’da en çok izlenen gazetelerden oldu

Lokman Özdemir
13:5418/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak Youtube kanalı özgün ve hızlı içerikleri ile ön plana çıkıyor.
Marketing Türkiye ve MTM Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı YouTube Rating Report’a göre Yeni Şafak, YouTube’da en çok izlenen gazeteler arasında 3'üncü sıraya yerleşerek dijital habercilikteki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Marketing Türkiye
ile MTM Medya Takip Merkezi iş birliğiyle hazırlanan
"Marketing Türkiye YouTube Rating Report"
, haber ekosisteminin
YouTube
performansını gözler önüne serdi. Son 3 ayı kapsayan raporda, dijital platformlarda en çok izlenen ve etkileşim alan medya kuruluşları sıralandı.

Yeni Şafak zirvede


Raporda yer alan
"YouTube kanalı en çok izlenen gazeteler"
listesinde
Yeni Şafak
, üçüncü sıraya yerleşerek dikkat çekici bir başarıya imza attı. İzlenme sayıları, içerik üretim hacmi, abone artışı ve etkileşim oranları dikkate alınarak hazırlanan sıralamada Yeni Şafak’ın istikrarlı yükselişi öne çıktı.

Youtube kanalı en çok izlenen gazeteler

  • Bu başarı Yeni Şafak’ın yalnızca basılı ve internet haberciliğinde değil, video odaklı dijital yayıncılıkta da güçlü bir marka haline geldiğini bir kez daha gösterdi.

Hızlı ve özgün içerikler ön planda


Özellikle güncel gelişmeleri hızlı ve özgün içeriklerle YouTube’a taşıması, kanalın izlenme performansını yukarı çeken temel faktörler arasında yer alıyor.



Raporda TV kanalları, internet haber siteleri, bağımsız haber kanalları, ana haber bültenleri, gazeteler ve haber ajansları olmak üzere altı ana kategori bulunuyor. Yeni Şafak’ın gazeteler kategorisinde ilk 3’e girmesi dijital rekabette önemli bir eşik olarak ön plana çıkıyor.


Güncel gelişmeleri anında ve özgün video içeriklerle takip etmek için sizler de Yeni Şafak’ın YouTube kanalını ziyaret edebilir, ücretsiz abone olabilirsiniz.

