Gelenekten dijitale güçlü adım: Yeni Şafak YouTube’da en çok izlenen gazetelerden oldu

Marketing Türkiye ve MTM Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı YouTube Rating Report’a göre Yeni Şafak, YouTube’da en çok izlenen gazeteler arasında 3'üncü sıraya yerleşerek dijital habercilikteki gücünü bir kez daha kanıtladı.
Yeni Şafak zirvede
- Bu başarı Yeni Şafak’ın yalnızca basılı ve internet haberciliğinde değil, video odaklı dijital yayıncılıkta da güçlü bir marka haline geldiğini bir kez daha gösterdi.
Hızlı ve özgün içerikler ön planda
Özellikle güncel gelişmeleri hızlı ve özgün içeriklerle YouTube’a taşıması, kanalın izlenme performansını yukarı çeken temel faktörler arasında yer alıyor.
Raporda TV kanalları, internet haber siteleri, bağımsız haber kanalları, ana haber bültenleri, gazeteler ve haber ajansları olmak üzere altı ana kategori bulunuyor. Yeni Şafak’ın gazeteler kategorisinde ilk 3’e girmesi dijital rekabette önemli bir eşik olarak ön plana çıkıyor.