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Dolmabahçe Tüneli'nde motosikletli genç kızın feci ölümü

Genç kızın tünelde feci sonu: 40 metre sürüklendi

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosikletle seyreden 22 yaşındaki genç kız, gidon hakimiyetini kaybederek önce tretuvara ardından da duvara çarptıktan sonra 40 metre sürüklendi. Motosikletin 65 metre sürüklendiği kazada feci şekilde can veren genç kızın 6 ay önce "alkollü araç kullanmak" suçundan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
Dolmabahçe Tüneli'nde motosiklet ile kaza geçiren genç kız.
Dolmabahçe Tüneli'nde motosiklet ile kaza geçiren genç kız.

İstanbul'da Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde motosikletle seyreden 22 yaşındaki genç kız, gidon hakimiyetini kaybederek önce tretuvara ardından da duvara çarptıktan sonra feci şekilde can verdi.

Feci kaza, dün saat 06.25 sıralarında Dolmabahçe-Bomonti Tüneli Kağıthane istikametinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 22 yaşındaki Buse Karabulut, sabah saatlerinde iş yerine gitmek için motosikletine binerek yola çıktı. Genç kız tünele girdikten bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet önce tretuvara ardından da tünelin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kendisi ve motosikleti sürüklenen Buse Karabulut, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Korkunç kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

GENÇ KIZ 40 METRE SÜRÜKLENDİ

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerinde yapılan incelemede genç kızın çarptıktan sonra 40 metre, motosikletin ise 65 metre sürüklendiği tespit edildi. İncelemenin ardından genç kızın cenazesi, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

6 AY ÖNCE EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Öte yandan, genç kızın kazada hayatını kaybettiğini haber alan yakınları hastaneye akın etti. Yetkililerden bilgi alan acılı aile, kızın cenazesini teslim alarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne götürdü. Yapılan incelemeler sonucunda Buse Karabulut’un 16 Aralık 2018 tarihinde "alkollü araç kullanmak" suçunda ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Kızın cenazesinin, bugün öğle namazını müteakip Kağıthane’de kılınacak namazın ardından Hasdal Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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