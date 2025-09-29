Genç MÜSİAD 5. Altın Konteyner İhracat Ödülleri sahiplerini buldu

Genç MÜSİAD, MÜSİAD’ın köklü tecrübesini “Yüksek Ahlak, Yüksek Teknoloji” ilkesiyle harmanlayarak genç girişimci ve yöneticilere aktarmayı hedeflerken, toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürünü esas alan çalışmalarıyla gençlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasına öncülük ediyor. Bugün 4.000’e yakın üyesiyle yurt içinde 55, yurt dışında ise 40 farklı noktada faaliyet gösteren Genç MÜSİAD, bu vizyonunu ödül programlarıyla da pekiştiriyor.









50’den fazla ödül, 15 kategoride sahiplerini buldu





Bu yılki ödül töreninde, 2024 yılı ihracat verileri esas alınarak 15 farklı kategoride 50’den fazla ödül verildi. “İhracatın İncisi” ile kadın ihracatçılar öne çıkarılırken, “Yeşil İhracat” ödülü ile sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığı vurgulandı. “Parlayan Teknoloji” ve “Hizmet İhracatı” kategorileri ise geleceğin iş alanlarına dikkat çekti.





Genç ihracatçılar için güçlü bir platform





Genç MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komisyonu tarafından hayata geçirilen Altın Konteyner, 35 yaş ve altındaki genç girişimcilerin uluslararası pazarlara açılımını desteklemeyi ve ihracattaki başarılarını görünür kılmayı amaçlıyor. Her yıl büyüyerek devam eden program, Türkiye’nin ihracat gücüne gençlerin katkısını daha da artırmayı hedefliyor.







