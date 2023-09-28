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Gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesini amaçlayan ÇEDES kulüp projesi solcu cenahı rahatsız etti

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı otaklığında yapılan Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi sol örgütleri rahatsız etti. Okullarda açılacak olan ÇEDES kulüplerinin ilkokul, ortaokul ve liselerde yapılacak olan çalışmalarla, okul dışındaki vakitlerde sosyo-kültürel faaliyetler ile öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlanması amaçlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ÇEDES Projesi’ne ilişkin 'Okullarda manevi danışman olarak Diyanet personellerinin görevlendirildiği' iddiasının yer aldığı soru önergesine verdiği "manevi danışman görevlendirmesi yapılmamıştır" yanıtını vermişti.

Nisa Nur Çavuşoğlu
17:40 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ÇEDES Projesi kapsamında gerçekleşen Çanakkale gezisi

ÇEDES Projesi kapsamında gerçekleşen Çanakkale gezisi

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı otaklığında yapılan Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi sol örgütleri rahatsız etti.

Proje ile okullarda açılacak olan ÇEDES kulüplerinin manevi ve kültürel değerleri önceleyerek yapacakları sosyo-kültürel faaliyetler ile öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Projenin amacı: Milli ve manevi değerlere bağlı fertler yetiştirmek

Projenin uygulama usul ve esaslarında şu bilgi paylaşıldı;

  • "Öğrencilerimizin “millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren fertler olmalarına” ayrıca çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı; millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi kendi yaşantılarında inşa etmiş; akl-ı selim, kalb-i selim ve zevk-i selim sahibi, bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamaktır."

Bakan Tekin'den iddialara cevap: Proje kök değerler ile evrensel ve toplumsal değerleri kapsamaktadır

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'in okullarda “manevi danışman” iddiasının Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ÇEDES Projesi’ne ilişkin 'Okullarda manevi danışman olarak Diyanet personellerinin görevlendirildiği' iddiasının yer aldığı soru önergeye verdiği yanıtta, projenin “okul dışı bir kulüp çalışması” olduğunu ifade etti. Tekin, “Proje öğretim programında yer alan kök değerler ile evrensel ve toplumsal değerleri kapsamaktadır. ÇEDES Projesi, öğretim programında yer alan kök değerlerin veli izniyle üç resmi kurumun görevlilerinin destek verdiği okul dışı kulüp çalışmalarıdır. ÇEDES Projesi Protokolü kapsamında okullara manevi danışman görevlendirmesi yapılmamıştır" dedi.






#ÇEDES
#Yusuf Tekin
#MEB
34 dakika önce
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